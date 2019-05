Indio en Olavarría: “Creo que en el juicio se van a aclarar un montón de cosas”

Pasaron ya más de dos años pero sigue siendo un tema recurrente. Su presencia es aún vigente no sólo en la retina del olavarriense, sino a nivel país. Sin embargo, pese a ese tiempo transcurrido, aún restan las definiciones y ese fue uno de los puntos abordados en la conversación que Infoeme sostuvo con María José Suárez, quien fuera la pareja de Javier León, una de las dos víctimas fatales del recital del Indio Solari en Olavarría. El cantante, el municipio, la causa penal, también la civil, todos fueron parte de la entrevista con este Diario.

“Hay proyectos, ya nos armamos los tres”. Aquel 11 de marzo del 2017 fue sin dudas un punto de reinicio en su vida. Desde allí nada volvió a ser lo mismo, ni para ella ni para sus dos hijos. Hoy, a algo más de dos años más tarde, la perspectiva ya es distinta pero la sed de Justicia sigue siendo la misma.

El recital del Indio Solari en Olavarría es aún tema de debate en la opinión pública, su mención es moneda corriente en todo tipo de discusión o conversaciones. Pero también, a la par, es materia de consulta acerca de su estado actual en los tribunales, tanto en el fuero penal como en el civil. El periodo ordinario judicial 2019 se inició con la sorpresa de la elevación a juicio de la causa, una novedad que despertó todo tipo de réplicas.

Así lo dejaron expuesto en entrevistas exclusivas con Infoeme el fiscal de la causa, Ignacio Calonje, y el abogado mediático Fernando Burlando, quien representa a las víctimas.

Mucho de ello se vio motivado por lo resuelto por el juez de Garantías, quien lejos estuvo de limitarse a la cuestión sobre la elevación, dejó dos puntos más que interesantes. Primero el cambio de la carátula, que pasó a ser de “homicidio y lesiones culposas”, dejando atrás el encuadre inicial de estrago. Lo otro, la directiva de investigar el desempeño de “civiles”, ya sea funcionarios municipales o el propio Indio.

“Medio que al principio me molestó que haya cambiado la carátula”, detalló María José. “Pero después entendí que en el transcurso del juicio eso se puede modificar, y ahí me quedé un poco más tranquila”. Con la segunda cuestión fue mucho más tajante y al hueso, inclusive se ilusionó en que todo eso se revierta al momento del debate. “Tengo confianza que en el juicio comiencen a caer, porque hoy hay tres procesados nomás”, señaló. Vale recordar que únicamente están imputados en la causa los organizadores, es decir los hermanos Marcos y Matías Peuscovich y un tercer integrante de la productora del evento, Gustavo Zurita.

“Creo que en el juicio se van a aclarar un montón de cosas”, continuó y dirigió sus dardos tanto hacia el Indio como el Ejecutivo local. “Presentó papeles donde se lavó las manos” se quejó sobre el cantante, a quien definió luego como “el líder de todo este quilombo”. También lo definió como “la figurita difícil” y se mostró “consciente de que en cana no va ir” por su edad y cuestión de salud.

Sobre lo hecho desde el municipio fue igual de contundente: “tienen la responsabilidad, vienen zafando pero responsables son”, arremetió.

“Soy consciente que no va a ser rápido”, señaló a medida que refería diversos detalles acerca del curso de las causas tanto penal como civil que siguen en marcha. Sobre ambas pidió no arrojar mayores precisiones debido al consejo de sus abogados. “Yo voy más atrás de lo penal que lo civil”, se sinceró igualmente.

Narró no obstante lo desgastante del proceso, de las discusiones y cómo convive con aquellas versiones que distan mucho de lo que ella afirma que pasó aquella noche en nuestra ciudad. “Que me lo digan en la cara. No se quieren hacer cargo y lo van a tener que demostrar en el juicio”, subrayó.

Hoy por eso ubica su cable a tierra en el estudio y en el trabajo. “Me canalicé, agarré mi rumbo”, se sinceró. “Un día largué todo y me puse a estudiar”, narró mientras refería cómo atravesó un año de sesiones con psicólogos, psiquiatras y pastillas.

Los libros sobre psicopedagogía y las mascotas son la clave del día a día de ella y sus dos hijos, con quienes pusieron en marcha una peluquería canina. Su hijo más grande, hoy con 19 años, estuvo en Olavarría y vio de cerca todo lo que pasó con su padre. “Por suerte se levantó, hoy está más tranquilo”, contó su madre. En el horizonte cercano asoma una carrera en ingeniería de sonido, además del sueño de ser productor musical.