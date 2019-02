Fernando Burlando: “tenemos una alegría parcial, pero no vamos a dejar esto así”

La espera, y a la par la incertidumbre, llegó a su fin con el inicio del período judicial ordinario. Tras la feria se dio a conocer la resolución del Juzgado de Garantías N° 2 sobre el planteo de elevación a juicio de la investigación del recital del Indio Solari en Olavarría, quien acompañó el pedido pero con varias modificaciones y cuestionamientos.

Sin dudas lo más significativo es el cambio de carátula, de “estrago” a “homicidio y lesiones culposas”, con su correlato directo en los posibles montos de penas para los acusados, al punto de que todo quedó en las puertas de dirimirse en un juicio correccional. Lo otro, y no menor, fue el pedido de que se tomen copias de lo actuado y se investigue a personas vinculadas con el evento pero que no fueron incluidas entre los imputados, con especial acento en los funcionarios municipales.

Uno de los actores clave en el presente y futuro de la causa es, sin dudas, el doctor Fernando Burlando, quien representa no sólo a las familias de Juan Bulacio y Javier León, las dos víctimas fatales en el recital realizado en marzo de 2017, sino también a personas que concurrieron al recital y resultaron con diversas lesiones y heridas.

Infoeme dialogó con el mediático abogado quien narró que siente “una alegría parcial” con respecto a lo resuelto por el juez Carlos Villamarín.

Burlando definió la resolución como parte de “un recorrido y un camino que debe completarse de varias aristas”, por ello enfatizó que “no vamos a dejar esto así” y que lo sucedido será tomado como una suerte de impulso para poder avanzar sobre otros actores. “Este pequeño avance da cierta tranquilidad a parte de la familia”.

Funcionarios municipales

No sólo celebró el aval a que todo llegue a la instancia de juicio, sino también el pedido de investigar a funcionarios municipales. “Me parece fantástico, evidentemente hay algo acá que no funcionó bien. Este mal funcionamiento y esta situación de desprotección, ya sea para cualquier responsable, tratamos en principio de no avalar, no justificar”, continuó.

“Creo que el poder político tiene que dar respuestas”, enfatizó y habló acerca de “partes en las que parecía que había protección”, un apartado en el que también incluyó al Indio Solari.

“Que estén todos los responsables bajo la lupa de justicia, se llamen como se llamen”

Lo que sigue

“A lo sumo vamos a pedir que se amplíe el día de mañana. Pero para eso necesitamos fundamentalmente que la investigación continúe. Este nuevo capítulo que se abre con la investigación en cabeza, como proyecto y objetivo de los funcionarios municipales, también nos habilita la posibilidad de investigar a quienes no son funcionarios, no lo vamos a dejar ahí nomas”, expresó acerca de cuál será la estrategia para lo que viene.

“Esto es beneficioso. La investigación queda abierta, una herida que no cierra”, añadió.

A la par confió en que “van a aparecer nuevos elementos de prueba” y que además ofrecerán todos aquellos que lleguen a sus manos.

“Finalizó parcialmente una etapa, pero vamos por más, vamos por los que nosotros consideramos que están todavía ausentes”, concluyó.