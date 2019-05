“Se prolongará el plazo de los trámites y la medida afecta a todos los olavarrienses”

El cierre del centro de cómputos de ANSES genera alarma y preocupación entre los empleados de la administración pública y todos los gremios nucleados en la “Casa del Trabador”. Decidieron presentarse este lunes en el HCD para repudiar la medida y solicitar respuestas de las autoridades.

Los primeros testimonios fueron de los trabajadores de Anses, ellos viven en “carne propia” esta modificación, se movilizan y luchan, según confiaron “siempre pensando en el beneficiario”.

“Hoy por hoy en la UDAI Olavarría se inicia un trámite de jubilación y en la misma UDAI se resuelve por lo que lleva un proceso de promedio de tres meses, lo cual cambiaría -a nuestro entender y por la experiencia que tenemos- ese plazo se prolongaría porque el trámite se sigue iniciando acá pero el expediente pasa a una resolución posterior en la regional de Tandil”, explicó Federico con respecto a la extensión que sufriría el plazo de resolución.

Sergio, otro trabajador coincidió con los dichos de su compañero con respecto a la lentitud del trámite e hizo referencia a la atención “cara a cara” o personalizada que se genera en el plano local: “lo puntual es la lentitud del trámite, por ejemplo Anses enviaba una carta a un beneficiario diciendo que tiene que renunciar tal día, se acercaba y lo asesoraban. Ahora todo eso va a pasar en Tandil, acá lo manejaremos por sistema pero el beneficiario espera. Eso es real porque una cosa es subir un piso y hablar con la persona que se encarga de la liquidación y otra es hablar a Tandil. Acá la suerte que tenemos es el contacto ‘cara a cara’. Eso es lo más importante.”

Desde AOMA también opinaron al respecto, demostrando intranquilidad: “El trámite jubilatorio es sencillo (me ha tocado acompañar a iniciarlo), predomina la rapidez y la calidad de atención. Te asesoran, dicen si falta algún papel. Hasta que no renuncien no sale la jubilación, un trámite que tardaba un mes puede tardar más de 8 meses. ¿Cómo se hace para vivir ese tiempo son ingresos?”, cuestionó el referente.

“También tenemos nuestro problema, no queremos que se plantee lo que se está planteando. Se extenderá todo en el tiempo, tenemos varios acuerdos y gestiones que hacemos, creo que la preocupación es de todos los trabajadores y más aún para aquellos que están solos. Tenemos que poner todos el mismo esfuerzo por sacar esto adelante. Uno desde la representación los acompaña y aconseja, lo hacemos realmente con la gente que está en la Anses. Me parece bueno que estemos juntos para buscar una solución a todo esto”, manifestaron desde el Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Olavarría.