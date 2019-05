Rodríguez: “Espero que el funcionario Galli se retracte de las acusaciones”

Este jueves el concejal por el bloque Foro Olavarría, Eduardo Rodríguez, brindó una conferencia de prensa para responder al subsecretario de Gobierno, Hilario Galli, quien lo había acusado de decirle “a los vecinos que la línea 504 iba a desaparecer y que se iban a quedar sin colectivo” durante una entrevista publicada por Infoeme.

El concejal recordó que el último martes- día de la protesta de los usuarios- “recibimos en el Concejo Deliberante a un grupo de vecinos de Olavarría planteando un problema con el recorrido de la línea 504 que se implementa desde hoy”.

Mencionó que previamente “el contacto personal había sido con una vecina, encargada de juntar las firmas , que acercó al Concejo, planteando este problema con el achicamiento de esta línea y el problema que trae aparejado para vecinos del barrio Luján, Hipólito Yrigoyen, Provincias Argentinas, la zona de La Máxima y Carlos Pellegrini entre otros barrios ,que dejan de contar con el recorrido de esta línea”.

Según Rodríguez, los vecinos “estuvieron el martes, luego de haber ido al Municipio donde los atendió primero un empleado municipal, dejaron más de mil firmas y se ha abierto un expediente en el Concejo. Luego estuvieron reunidos con el funcionario Galli” para luego referirse a sus declaraciones periodísticas “descarto la aseveración respecto a la conducta que he tenido. La inquietud es propia de los vecinos, no hice ninguna reunión en los barrios. No caminé en los barrios como asegura Galli ni estuve diciendo que iba a desaparecer la línea 504” sostuvo.

Me llama la atención porque los vecinos se movilizaron en cantidad. En mis 22 años en la función pública nunca le he mentido a la gente y si puedo andar en la calle es porque he tenido como principio hablar con la verdad

Comentó que el último martes a la noche “me comuniqué con el intendente por teléfono para darle mi apreciación y rechazar la acusación del funcionario Galli y visto que ayer – miércoles- en notas periodísticas y en redes sociales continuaban con la misma situación es que hoy hago este descargo” sostuvo.

Respecto a su actitud durante la discusión de la nueva concesión del servicio urbano de pasajeros aclaró: “Yo acompañé el pedido de licitación y voté a favor de la concesión a la empresa Tu Bus. Si bien es facultad del Concejo el tema de los recorridos saben muy bien que se establecieron en el Ejecutivo a partir de un estudio que hizo la Facultad de Ingeniería y si bien acompañé fui claro en el recinto de decir que en este proceso faltaba la voz de los usuarios y de los choferes” dijo.

La línea 504 pasaba por la esquina de mi casa y sabía los inconvenientes que iba a ocasionar con los chicos de la Escuela 32 y a la Escuela 58

Luego insistió en el pedido para que “el funcionario Galli se retracte de las acusaciones y haya un espacio de diálogo que tiene que ver con los vecinos que plantean observaciones con los recorridos y que plantean modificar aquellos que perjudican a la gente. A la gente hay que escucharla siempre, no solo en campaña. Cuando la gente viene al Concejo es porque esa instancia en el Ejecutivo ha fallado” concluyó Eduardo Rodríguez.