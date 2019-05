Axel Sayago: del sueño de fotografiar a las metas cumplidas

El fotógrafo local comenzó sus primeros pasos en 2016. Todo partió del amor a la música y de las ganas de retratarlo, y con los años y movimientos llegó a encontrar su nombre en la foto promoción de “El sueño de la calle Nueva York”, el último tema de Skay Beilinson, ex guitarrista de Los Redondos.

El pasado viernes 17 de mayo el ex guitarrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Skay Beilinson, sacó “El sueño de la calle Nueva York”, adelanto de su nuevo disco.

Dentro del fervor y la espera de los seguidores del “Flaco”, un fotógrafo de nuestra ciudad cumplía uno de sus sueños: la promoción utilizada en las redes sociales usaba una foto de su autoría.

Axel Sayago dialogó con Infoeme y contó: “arranqué con la fotografía en 2016 cuando vino Pastillas del Abuelo al Club El Fortín. Agarré la cámara de mi vieja y, como no tenía plata para ir, comencé a investigarla para poder acceder al show a sacar fotos. Hablé con el productor y de esa forma empezó mi camino” y agregó “a partir de ahí comencé a relacionarme con colegas de la ciudad, los cuales me ayudaron un montón: desde consejos hasta la forma de moverme para las acreditaciones”.

“Creo que se me dieron las cosas bastante bien, sin ese empuje hubiera sido complicado seguir”

“Cuando mis fotos empezaron a rodar por diferentes páginas y medios dejó de ser un hobbie. Las bandas locales y también de afuera se empezaron a contactar conmigo para saber si podía trabajar con ellos, y ahí me di cuenta que se estaba convirtiendo en mi trabajo” explicó el joven fotógrafo local.

En relación a su primer acercamiento a los shows de Skay, Axel señaló: “en el recorrido de mis años de laburo tuve la posibilidad de sacarle fotos a Skay por primera vez en Cosquín, pero no pude tener contacto en ese momento. En ese momento me gustó mucho la energía que corre, como se mueve, como toca, me voló la cabeza” y detalló “al tiempo fui a Tandil a sacarle fotos y en el tercer show se contactaron conmigo desde el equipo del flaco, que les gustaron las fotos que fui subiendo mientras todo sucedía”.

“Todos los que trabajan con Skay son personas muy buenas, muy humildes. Poder ir a cubrir a los shows del flaco es hermoso”

En medio de la emoción y de la ansiedad que le produce este reconocimiento en su trabajo, Axel expresó: “todavía no me acostumbré del todo, ver fotos mías en flyers es muy loco. Ayer vi un flyer de que tocaba el cantante de Los Pericos, y tenía una foto mía” y agregó “es un orgullo que Skay haya seleccionado mis fotos para la promoción del tema nuevo. Las veo y me convenzo de que voy bien”.

Sobre el plano local, el joven detalló: “en Olavarría falta hacer ver que hay mucho arte, hay fotógrafos muy buenos y pintores muy buenos, al igual que músicos. Hace un tiempo se hizo una muestra en el Centro Cultural y estaría bueno que se repita más seguido, es necesario visibilizar el trabajo”.

Como conclusión y poniendo en palabras su sueño máximo, Sayago indicó: “yo quiero ser el fotógrafo oficial de Skay en algún momento. Lo vengo soñando y laburando, y espero que tenga sus frutos”.