"Afectividades rechazadas": Un proyecto fotográfico que interpela desde el amor

Una iniciativa olavarriense pretende visibilizar el afecto. ¿Algo simple? No, para nada sencillo si los protagonistas no responden a la mirada heteronorma y patriarcal.

Dos personas se toman de la mano. Una pareja se abraza en el Parque del Bicentenario, otra se besa con el cielo bien celeste como marco. Las imágenes corresponden a un proyecto fotográfico que lleva adelante la Asamblea Disidente.

Infoeme habló con Alex Herrera sobre la iniciativa que pretende visibilizar las “afectividades rechazadas”, tal cual es el nombre de la serie de fotografías tomadas en espacios públicos.

“Consideramos afectividad a todas las muestras de afecto o relaciones afectivas y sabemos -porque lo vivimos en carne propia- que quizás hay relaciones que están normalizadas o bien vistas dentro de la sociedad y otras afectividades que llaman al rechazo popular”, contó Alex.

El rechazo se manifiesta de múltiples formas y en distintos lugares. Se han denunciado actos de violencia homofóbica y transfóbica en todas las regiones del mundo. Abarcan desde la intimidación psicológica hasta la agresión física, la tortura y los asesinatos.

Las hogueras públicas lejos de desaparecer, se transformaron. Funcionan como espejo: si yo no estoy en esa hoguera, estoy del lado correcto. Hay violencias que pretenden “corregir” o “curar” la homosexualidad de sus víctimas. Numerosos informes nacionales e internacionales dan cuenta de la violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero.

En este contexto, un beso, un abrazo, una caricia resultan revolucionarias. “Que otros sean lo normal”, diría la gran Susy Shock.

El proyecto comenzó a gestarse el año pasado mientras organizaban la Marcha del Orgullo en Olavarría. Este año, la idea se retomó y se abrió la convocatoria a través de Instagram. Las fotos son la primera parte de una iniciativa que sumará próximamente el área audiovisual.

Tomamos fotos de besos de lesbianas y maricas de la ciudad, simplificó Alex. ¿Qué hay detrás? El hostigamiento de la comunidad.

Para Alex la mirada de “reojo” ante una demostración de afecto de este colectivo en un lugar público “siempre está”. “Pero a veces, depende el horario, la zona o la gente que te vea surge el grito. A mí me siguen gritando puto, yo me doy vuelta y sonrió porque soy puto. No lo tomo como algo peyorativo”, indicó.

Sin embargo, “no todos los días salís a la calle con ganas de que te griten cosas o con ganas de responder. Además a veces, como yo soy media loca, respondo y eso puede terminar en un conflicto o en un ida y vuelta de insultos”, afirmó.

Esta situación se profundiza en un horario nocturno y los fines de semana: “el hombre heterosexual con amigos en el auto que pasa es de gritar muchísimo”. Esto genera una especie de autocensura instintiva: “cuando salgo con alguien de la mano si veo que en una vereda por donde voy a pasar hay un grupo de varones, le suelto la mano instintivamente”.

“Todavía sigue estando el señalamiento, nos parecía piola reflejarlo. Muchas veces nos dicen ‘eso no pasa más’ o ‘está re aceptado’. Y no es tan así. Sí, reconocemos la ampliación de derechos que se ha dado pero son cosas que siguen sucediendo y queremos remarcarla”, aseguró Alex.

De esta manera, se dio el puntapié inicial a un proyecto que continuará con una muestra física a exponer en distintos espacios de la ciudad. Las fotografías fueron tomadas por “Chino” Rodríguez, Yamila Palma y Renzo Taborda.