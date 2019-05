Rogelio Frigerio deslizó que habría PASO en Cambiemos

El ministro del Interior señaló que buscarán que el oficialsimo “amplíe su base política” y no descartó que Macri vaya a una PASO con otros sectores partidarios internos de Cambiemos. Dijo que “El Presidente (Mauricio Macri) va a hacer lo mejor para la Argentina, y eso incluye cualquier cosa", dijo.

Tras varios pedidos de PASO dentro de Cambiemos, discusiones y planteos internos, el ministro del Interior Rogelio Frigerio señaló que la posibilidad de que Macri tenga una interna en las Primarias existe.

El pedido del radical Alfredo Cornejo fue el detonante de dichas declaraciones: “Hoy tuvimos una reunión habitual, con (Marcos) Peña y los gobernadores. Este tema se discutió. Creo que hay que ampliar la base de sustentación política de un espacio sin mucha fuerza en el Parlamento ni entre los gobernadores. Para gobernar mejor se necesita más volumen".

Y se refirió de manera directa a la alternativa de que Macri acuda a una PASO. "No es usual que dentro de un espacio le hagan una interna al Presidente. Pero lo que planteamos es que están abiertas todas las posibilidades, sobre todo también la ampliación de nuestro espacio. A mí hasta me parece necesario el trabajo de ampliación de la base de sustentación política de Cambiemos. Veremos cómo se resuelve eso desde el punto de vista operativo, si con unas PASO, si sumando dirigentes a Cambiemos o ampliando Cambiemos. Todavía no está claro eso, aún hay tiempo", comentó.

Consultado puntualmente por una PASO en Cambiemos, Frigerio respondió que "Macri va a hacer lo mejor para la Argentina, y eso incluye cualquier cosa. Va a hacer lo más inteligente para no volver al pasado". Y hasta dejó entrever que el Presidente podría dar un paso al costado si entiende "que hay alguien mejor para el electorado, que asegura que el esfuerzo por el país tiene un candidato mejor".