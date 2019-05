“Nos dejamos llevar por las cargadas y entramos en su juego” 

Ferro cayó con Círculo Deportivo en la Final de la Región Pampeana Sur en una apasionante definición por penales el pasado domingo y tras el cotejo que terminó con incidentes los protagonistas dialogaron con la prensa.



Mauricio Peralta y José Vivas dieron su opinión de la serie, de los penales y de los desafortunados hechos que recorrieron el país y opacaron la definición de la Región en la Guillermo Trama de Nicanor Otamendi.



“Este final nada tiene que ver con el fútbol” comenzó diciendo José Vivas aún cabizbajo en el campo de juego y con sus compañeros de fondo tratando de recobrar la tranquilidad.



Varios minutos donde reinó la violencia, donde no sirvió el operativo policial y donde no toleraron la derrota y las cargadas derivaron en violentos hechos que incluyeron piñas, patadas, insultos y mucha bronca, y sobre eso también opinó el capitán.



“Nos equivocamos nosotros los jugadores y si tenemos que salir a pedir disculpas lo haremos” sostuvo el futbolista que se apenó por haber estado “cerca otra vez, pero tenemos que estar tranquilos de que hicimos todo lo posible para ganarlo”.



“Es triste por ser un hincha más pero ganaba el que tenía más suerte o pateaba mejor y ya sólo queda desearle éxito al que le toca seguir” concluyó Vivas.



También con la pena de haberse despedido del torneo sin conocer la derrota habló Mauricio Peralta, quien en primera instancia agradeció la oportunidad y luego declaró: “Los muchachos se quedaron vacíos dieron todo hasta último momento y eso da tranquilidad y orgullo”.



El ex entrenador de Estudiantes hizo mención a lo difícil de analizar la definición: “Hicimos un gran partido, ellos no quisieron jugar en ninguno momento, se encontraron con el gol tempranero y después hicieron tiempo, le tuve que pedir al árbitro que le diera ritmo. Ya en la fortuna de los penales no nos tocó, estamos muy dolidos pero orgullosos de estar al frente de este grupo que no se guardó nada”.



Sobre los incidentes del final, donde se lo vio intentando contener y luego dirigirse al sector del público visitante, que dijo presente en gran número, el director técnico “carbonero” sostuvo: “En nuestro dolor duele que te lo festejen en la cara, es una pena lo del final porque desdibuja todo lo que veníamos haciendo”.



“Realmente fue inevitable, había poca policía, nos dejamos llevar por las cargadas de ellos y entramos en ese juego que opacó todo” sentenció Peralta en la zona mixta de un estadio que se vio desbordado y que por un momento dejó de lado la consagración del “Papero” para ser noticia por los hechos de violencia que, otra vez, invadieron el fútbol nacional.