Robo de combustible en Lobos: “Fue una clara persecución laboral”

Juan Carlos Ciancio y Carlos Errobidart, en compañía del abogado que los representa, el doctor Sergio Roldán, dialogaron a solas con Infoeme acerca de la causa que se les sigue por presunto robo de combustible, por la cual estuvieron detenidos varios días. Criticaron con severidad no sólo la investigación en su contra, sino la empresa a la que pertenecían hasta hace unas horas y al Sindicato de Camioneros. “Ni siquiera nos llamaron para ver qué pasó, nos está juzgando como nos juzgó la empresa”.

A mediados del pasado mes un particular episodio tuvo como escenario el peaje de Uribelarrea, entre las localidades de Cañuelas y Lobos. Pese a la lejanía, la noticia replicó y fuerte en nuestra ciudad ya que se trató de la detención de tres transportistas con domicilio de nuestra ciudad y pertenecientes a una firma local, a los cuales se los acusó de robar combustible.

Dos de ellos, en compañía del abogado que los patrocina, Sergio Roldán, hicieron uso de su derecho a réplica y dialogaron a solas con Infoeme. Dieron su versión de los hechos, buscando además limpiar su nombre. Uno de ellos es Juan Carlos Ciancio, reconocido en el sector debido no sólo a su trayectoria, sino también su labor gremial, en la cual se lo pudo ver peleando por la conducción sindical hace pocos años.

“Estábamos tomando mate”, narró con respecto a lo sucedido aquella noche del 12 de marzo pasado. Contó que junto a Carlos Errobidart se encontraban en la parte trasera del camión que conducía éste último cuando la policía irrumpió en escena. “Fue una clara persecución laboral”, expresó una y otra vez.

A partir de allí fue también que comenzó a enumerar cada una de las situaciones que al día de hoy le hacen ruido. “Me preguntan, insulto de por medio, si yo era Juan. ´De las tres de la tarde te andamos buscando´, me dijo”, añadió con relación a un policía que tomó parte del procedimiento y que emerge como uno de los principales puntos de cuestión, no sólo ahora sino también para el futuro de la causa, tal cual explicó luego su defensor.

"Queremos que se nos reincorpore, nos están obligando a jugar en el barro y vamos a jugar en el barro, en esto no vamos a parar hasta las últimas consecuencias

“Fuimos despedidos. Nos estén acusando de un robo. Al camión que yo manejo nunca se le violentaron los precintos, ni fue incautado ni nada por el estilo. Continuó viaje a destino con un compañero”, añadió. “No toqué una norma de seguridad del camión en el que andaba. Tendrían que haber investigado eso”, completó.

“Estoy a disposición de lo que quieran investigar, lo que sea, cuentas bancarias, patrimonio. Yo vivo de mi sueldo, de mi trabajo, jamás tuve un antecedente penal. Lo que sí, siempre fui sindicalista, y creo que estoy pagando el precio de haber defendido mis derechos”, concluyó.

“Por tomar mate me vas a meter preso”

En términos muy similares habló Carlos Errobidart, quien también encuadró lo sucedido como una “persecución laboral”. Tal es así que expresó que para la empresa que pertenecían hasta hace algunas horas, Logística Zona 3, “Juan era un obstáculo”.

Fue así que dio cuenta de un antecedente cercano, tanto por lo temporal como por las condiciones en las que se dio, ya que un compañero de ellos también habría sido acusado de robo de combustible pero luego esa causa no habría prosperado. “Lo llevaron como chorro y se tuvieron que retractar”, señaló.

“En el camión mío los precintos están en excelentes condiciones, el camión no tuvo observación y después siguió viaje”, expresó sobre su situación particular. “Por tomar mate me vas a meter preso, la ensuciada que te pegan”, se quejó.

“En vez de ser juez tendría que ser nuestro defensor”

Las coincidencias entre Ciancio y Errobidart no se limitan a la descripción del hecho, sino también en las críticas hacia el Sindicato de Camioneros. “El gremio debe defender a todo trabajador”, subrayó el primero de ellos.

“Soy el chofer más antiguo de la empresa. Nunca tuve un remito observado, ni de la compañía ni de clientes ni de nada, nunca una sanción. Sí fui dirigente sindical todo mi vida”

“No se nos dio la posibilidad de defendernos”, continuó Ciancio a medida que repasaba su labor dentro del Sindicato y la elección en la perdieron por 60 votos a nivel regional, tras haber vencido en Olavarría, según expresó. “Este es año de elecciones y quizás han pensado que nosotros íbamos a participar”, declaró.

“El sindicato se portó mal con nosotros, también nos condenan, en vez de ser juez tendría que ser nuestro defensor”, reprochó. Similar se proclamó Errobidart. “Ni siquiera nos llamó para ver que pasó, nos está juzgando como nos juzga la empresa”.