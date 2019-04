Extorsión en la Vial de La Madrid: ya son tres los policías detenidos

Durante el transcurso de la madrugada de este viernes se registraron importantes novedades en el marco de la investigación por extorsiones a transportistas en el acceso a La Madrid. Al ya detenido ex jefe de la policía Vial se sumaron otros dos agentes que se encontraban bajo su órbita.

En la jornada del pasado jueves se concretó en Azul, más precisamente en el edificio de Tribunales, la detención del comisario Martín Adolfo Córdoba, quien fuera años atrás jefe de la policía Vial de La Madrid, cargo del que fue separado a partir de una denuncia realizada por el propio secretario de Seguridad del vecino municipio.

La denuncia no fue para nada menor, la extorsión a transportistas para poder eludir secuestros o multas que, como si ello ya no bastara, se hacían bajo la presunta directiva del juez de Faltas lamatritense, es por ello que no sólo se le imputa el delito mencionado de “extorsión”, sino además la “falsedad ideológica de documento público” a partir de las actuaciones apócrifas que elaboraban.

Córdoba se negó a declarar sobre el cierre de la noche pero en las últimas horas las novedades se dieron a partir de otras dos detenciones. Se trata de efectivos policiales que cumplían funciones en la vecina ciudad y, según se habría establecido en la causa que data desde el 2017, respondían a las directivas del titular de esa dependencia.

Es por ello que las imputaciones son por el delito de “falsedad ideológica de documento público”. Se trata del capitán Pablo Alfredo González y el subteniente Fernando Ariel García, ambos serían nativos de General Pringles pero sólo el primero de ellos habría sido interceptado en esa ciudad por personal del Asuntos Internos.

El restante fue capturado en Tandil por agentes del Comando de Prevención Rural. Todos serán indagados en el transcurso de esta jornada por la fiscal Viviana Beytía, coordinadora de la ayudantía fiscal de La Madrid, que a su vez tiene como titular al doctor Guillermo Casenave.