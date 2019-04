Un “vehículo particular” con service municipal, en el ojo del debate del HCD

El eseverrismo denunció que un auto que no es municipal realizó un service pagado por el Municipio, algo ilegal. Cambiemos se defendió y señaló que se trató de un pequeño error involuntario. ¿El problema? La concesionaria habría anotado mal la patente, con una letra de diferencia.

El Concejo Deliberante tuvo una de sus grandes polémicas de la tarde. Un pedido de informes por un vehículo particular con un service abonado por el Municipio generó confusiones, aclaraciones, y dudas respecto al procedimiento oficial correspondiente.

Margarita Arregui (Cuidemos Olavarría) señaló que un auto particular, un Ford Ka, tuvo un service de 10 mil kilómetros y fue abonado por la Municipalidad de Olavarría. “Miramos la patente en Arba, y no es un vehículo municipal. Según la orden, es un auto utilizado en el Comando de Patrullas”.

Es que al comparar las patentes, no era un vehículo del CPO, sino que era un auto “asentado en Hurlingham”. El eseverrismo denunció que esta maniobra es “ilegal” y pidió la información para saber quién autorizó el service, y la documentación correspondiente que dé cuenta del motivo por el cual un auto particular realizó un service con fondos municipales.

Juan Fal, de Cambiemos, respondió al pedido y explicó que “antes de la orden de compra, se hace un pedido de cotización y surge un error material involuntario de la concesionaria, la que pone el dominio AD 085 RH en la documentación”.

“A partir de ahí se genera todo el error” e informó que se realizó el cambio de rutina de “filtro de aceite, aire, juntas”. Pero en realidad, se trata de una camioneta Toyota Hilux del CPO que patrulla en la zona 8, y la patente es AD 085 MH.

Einar Iguerategui (CO) señaló que “ha habido una falla del control del Estado en qué se está pagando. Porque si no hacemos el control nosotros, podríamos pensar que el Municipio paga service a autos que no son municipales”. Tras esto, se solicitó información de otros vehículos y el pase a comisión para continuar el tema.

Pero Cambiemos impuso su rechazo, que fue acompañado por Radicales Convergentes y Emilio Vitale, del Frente Renovador, que otra vez votó dividido con su compañero de banca, Marcelo Latorre.

En el regreso al debate, Cambiemos insistió el “error de la concesionaria” y el eseverrismo respondió: explicó que “le echan la culpa” a la concesionaria y pide saber cómo se abonaron los demás coches. Sutilmente, sugirieron que el error podría venir arrastrado de antes.

De todos modos, María José González indicó que “es curioso que un auto Ford (con concesionaria y service oficial en Olavarría) realice este tipo de arreglos en una concesionaria Toyota” poniendo paños fríos al debate y dando cuenta del error cometido.

Finalmente, el pedido de informes fue aprobado por unanimidad.