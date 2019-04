“Los culpables están presos por un robo, no por un asesinato”

El paseo Jesús Mendía volvió a ser el punto de encuentro para un reclamo de justicia, en este caso por Agustín Quintero, quien fue asesinado de un disparo hace ya más de un año. La fresca jornada de este lunes sirvió de sede para una movilización en silencio y pacífica, tal cual subrayaron el puñado de personas que se dio cita en el centro de la ciudad.

“Hoy pedimos justicia por mi hermano”, inició su conversación con Infoeme Natalia Quintero, quien en las últimas semanas ganó visibilidad en la ciudad pero a partir de otro reclamo por justicia. Se trata nada más y nada menos que la madre de Morena Brendel, asesinada también en un violento episodio.

Una familia marcada por el dolor. Así puede verse en sus rostros y palparse en sus palabras. “Queremos que la justicia empiece a actuar más rápido. Hoy hace un año y tres meses”, completó.

La causa ya se encuentra elevada a juicio y dos personas están imputadas por diversos grados de participación en ese hecho. Sin embargo eso no contenta a los familiares de Quintero. “Los culpables están presos pero por un robo, no por un asesinato”, se quejó Nancy González, la madre de la víctima. Vale recordar que el acusado de homicidio fue excarcelado por el hecho. Su acusación inclusive se dio tras un cambio de hipótesis en la causa.

“Porque como no había peligro de fuga estaban esperando el juicio afuera, cometieron un robo y están presos por eso, no por un crimen”, continuó González. La causa ya se encuentra cerrada en su etapa investigativa, por lo que sólo resta el juicio, que aún no tiene fecha de inicio.