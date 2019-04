A la espera de pericias, avanza la causa por la adolescente atropellada

Sobre el cierre de la tarde del último jueves un violento siniestro vial tuvo como sede la avenida Del Valle, a pocos metros del cruce con La Rioja, a la altura de la ex Escuela Industrial. Desde allí habría salido la víctima e intentado cruzar sin éxito esa arteria, siendo impactada violentamente por un Chevrolet Corsa que circulaba con dirección hacia el centro de la ciudad.

La víctima permanece internada con graves heridas en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, al punto que se dio inicio a una campaña solidaria de donación de sangre de cualquier tipo y factor.

Mientras se aguarda por su evolución, desde la fiscalía local, bajo las directivas de la doctora Viviana Beytía, se instruyen diversas averiguaciones y medidas de prueba para determinar cómo se dieron los hechos. Según se añadió a Infoeme, una vez recabados cada uno de esos elementos se definirá qué postura adoptar con el conductor del Corsa. “Todo es aún muy prematuro”, se añadió.

Vale destacar que, tal cual marca el protocolo, ya se le realizó una extracción sanguínea para determinar su condición al momento del hecho, cuyos resultados se pondrán a disposición de la justicia en las próximas horas.

Por lo pronto se pudo saber que ya se encuentra notificado del inicio de una causa penal en su contra, en principio por el delito de “lesiones culposas”. Aún resta que se realice el informe correspondiente para determinar el tenor de las mismas, que podrían ser “graves” o “gravísimas”, según trascendió.

También resultará clave el análisis que se realice de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Municipal, que ya fueron requeridas y que habrían registrado el lamentable episodio.

No obstante, la principal expectativa gira en torno a la pericia accidentológica realizada desde la oficina pericial de nuestra ciudad, que concluirá en las próximas horas. Los especialistas recorrieron la escena y recabaron diversos datos para su estudio.

“Queremos esperar a conocer la mecánica del hecho, esperar a tener el factor que lo desencadena”, se explicó. Asimismo se explicó que esa pericia avanza sobre tres factores. El ambiental, que podría definirse como la situación contextual al siniestro en sí, como por ejemplo condiciones climáticas o visibilidad.

Esto último no es menor y se precisó que aún no se podría descartar si el acoplado estacionado en la zona del accidente pudo haber tenido algún grado de participación. El debate no es nuevo y cobra vigencia cada vez que se suceden hechos de estas características.

Los otros dos factores son el humano y el mecánico, que no dejan mayor margen de duda acerca de a qué se refieren. Mientras el primero avanza sobre lo hecho por las personas implicadas, el restante buscará determinar si el vehículo que protagonizó el hecho registró algún tipo de falla al momento del siniestro.