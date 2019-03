El “Dina Pontoni” fue para Ana Vega, de Un Día Nuevo

Este viernes desde las 20 en el Teatro Municipal se realizó una nueva edición de los premios “Dina Pontoni” en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Durante el evento se realizaron doce reconocimientos al compromiso a mujeres de nuestra ciudad en diversos rubros, tales como desarrollo Socio Comunitario, Gestión Administrativa, Arte y Cultura, Educación, Derechos Humanos, Derecho a la Información, Deporte, Vida Religiosa, Empresa, Campo, Académico y Discapacidad.

También se le entregó el premio Florentina Gómez Miranda a la Escuela Nº 35 de Mapis por el proyecto “La Escuela Rural: el mejor lugar para prevenir la Hidatidosis”.

La concejal Alicia Almada, presidenta de la comisión de Género en el HCD, dio un emotivo discurso reconociendo a mujeres como fueron Florentina Gómez Miranda y la propia Dina Pontoni, que la felicitó al finalizar su oratoria.

El mensaje, dirigido al colectivo de mujeres que colmó la sala, mostró “el orgullo por las luchas que protagonizan. Hay una realidad compleja, vulneradas en los mismos derechos que llevados a la práctica distan de ser cumplidos”.

Manifestó preocupación “por las jefas de hogar que deben llevar el sustento en estas épocas difíciles”. Pidió que el Estado garantice el cumplimiento de la ESI (Educación Sexual Integral) e indicó que “acompañamos y somos parte de las luchas donde las diversidades sexuales se sienten contenidas”. Tomó las consignas del colectivo de mujeres, lesbianas, trans y travestis.

Señaló que Olavarría tiene un “alto índice de denuncias de violencia de la mujer” y dejó en claro que “nuestras mujeres están en peligro. Para ellas debemos legislar”.

Para el premio mayor hubo 30 organizaciones que presentaron mujeres candidatas a ganar el “Dina Pontoni”. Finalmente fue Ana Vega, titular del Centro de Día "Un Día Nuevo" especializado en niños con autismo y parálisis cerebral.

Vega es una de las ideólogas de este proyecto que inició en 2013, momento en que un grupo de padres se planteó la necesidad de encontrar un lugar que contenga a sus hijos con parálisis cerebral y problemas neurológicos.

La institución es coordinada por la terapista ocupacional Sol Roselló y cuenta con un profesor de música puesto por el Municipio, un profesor de educación física y también realizan talleres de jardinería y pintura.

Visiblemente emocionada, Vega habló a los presentes y dijo que no se lo esperaba: "Es una emoción muy grande. Me da fuerzas para seguir adelante por mis hijos y por los chicos como mis hijos que no tenían un lugar" y agregó que "ni en mis sueños pensé en llegar a esto".

El evento estuvo acompañado musicalmente por la voz de la joven artista nacional Mery Granados, quién cerró una noche de emociones y encuentros.