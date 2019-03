“No aguanto más, es por mis hijos que sigo de pie”

Media docena de denuncias en menos de un año. Los hechos no sólo se repiten, sino que van creciendo en violencia y agresividad. Hoy el acusado está detenido, pero la víctima teme que vuelva a salir. Ni las restricciones de acercamiento ni los gritos de clemencia, ya no por ella si no por sus hijos, han bastado.

“Hoy tengo que venir a trabajar toda adolorida porque tengo que darle de comer a mis hijos”. Es la mañana de domingo y la vida debe seguir, o al menos transcurren las horas y el día demanda responsabilidades que no se pueden eludir. Se trata de Yolanda Cos, quien desde hace ya bastante tiempo se encuentra viviendo un verdadero calvario. Todo por terminar una relación de pareja.

Días atrás le toco ser víctima de un episodio tan violento como aberrante. Fue atacada en su propio domicilio por un agresor al que no le importó ni respetó nada. Ni prohibiciones de acercamiento, ni que fuera la madre de sus hijos, que ellos estuvieran presentes, y la lista sigue. Fue golpeada hasta el cansancio tanto adentro como afuera de su casa, donde fue llevada de los pelos. No le bastaron las piñas y patadas, tuvo que hacerse de un caño y no contento de ello le rompió el teléfono celular antes de irse. “Si no sos mía no sos de nadie”, grito al irse, para dejar aún más en claro el mensaje.

Todo pasó hace pocos días en Loma Negra y el agresor fue capturado por personal de la subcomisaría de Loma Negra. Infoeme dialogó con personas ligadas a la causa, quienes narraron que se negó a declarar ante el fiscal Lucas Moyano y que éste último pidió ante el juez de Garantías Carlos Villamarín que si dicte la detención formal. “Tienen muchas razones para que quede detenido”, suplicó la mujer en diálogo con este Diario, en una suerte de anticipo de una entrevista que se concretará más adelante.

“Quiero que esto se termine, que hagan lo que tengan que hacer para que quede detenido. Si sale me va a matar”.

Hoy está con un teléfono celular prestado y trabajando en fin de semana. Por eso la comunicación apenas puede darse por Whats App. “Tengo para llenar dos diarios”, anticipa. Luego pide por favor que se concrete esa entrevista. Tiene mucho por decir, por pedir, pero también por reclamar y quejarse.

El derrotero de causas y denuncias estremece. “Daños”, “amenazas”, “violación de domicilio”, “lesiones agravadas”, “desobediencia”, y el listado sigue. Varias de esas figuras se repiten, todo en contexto de violencia de género. Este encuadre no es menor, más bien es clave y puede definir si el acusado queda o no detenido. Ya que cada una de esas figuras delictivas son excarcelables por sí mismas, pero encuadradas de esa manera se vuelven mucho más gravosas.

El listado de casos que pudo conocer Infoeme se inicia hace prácticamente un año y reúne media docena de antecedentes, de hechos ocurridos tanto en Villa Mi Serranía como Loma Negra. Desde amenazas en la vía pública cuando estaba en una parada de colectivos hasta romperle el teléfono celular contra la salamandra, todo sin eludir hechos de violencia física con el último episodio como principal y más preocupante ejemplo.