Fraschina: “La economía real está en un momento crítico”

El economista Santiago Fraschina estuvo este sábado en la sede del Partido Justicialista de Olavarría para brindar una charla abierta denominada “El rumbo de la economía en el año electoral: dos modelos en disputa”.

El eje de la charla focalizó en explicar la actual política de gobierno y una alternativa que permita “generar trabajo a través de la industria, activar el circuito productivo y desarrollar el mercado interno”.

Acompañado por el concejal y candidato a Intendente por Unidad Ciudadana, Federico Aguilera, dialogó con Infoeme y aseguró que “la economía real está en un momento crítico” e indicó que “vamos a tener 4 gobiernos de Macri, 3 recesivos”. Esto implica “una economía con un PBI más bajo que en 2015 en términos absolutos, con desempleo más alto, mas deudas y menos industria pyme”.

Para el economista esta situación no solo afecta a las pequeñas y medianas empresas que “ya no tienen forma de subsistir” porque hay un aumento de costo permanente, quita de subsidios, caída del consumo y altas tasas de interés. Pero las grandes empresas también atraviesan una situación similiar “porque los balances en términos financieros están dando todos negativos, porque están o endeudadas en dólares o endeudadas en pesos y con estas tasas de interés ya no la pueden refinanciar”.

Fraschina describió un panorama muy complejo y un año –que además es electoral- muy complicado en cuanto a la posibilidad de reactivación de la economía. “No tiene herramientas”, lanzó.

“El único objetivo que tiene el Gobierno ahora es no tener que hacer nuevamente una megadevaluación como el año pasado”, esto implica dos cuestiones claras para Fraschina “contener el dólar –están tratando de negociar con el FMI para marzo 10 mil millones de dólares más- y poner tasas de interés más altas aunque ya hoy tenemos la tasa de interés más alta del mundo”.

El aumento de las tasas de interés trae consecuencias muy graves debido a que afectaría directamente a la obra pública, una de las principales fuentes de reactivación de la economía: “La obra pública va a ser cero por este año. Ellos apuntaron a las PPP (Participación Público Privada) pero con estas tasas de interés se le cayeron todas las propuestas”, señaló.

Hay una situación crítica de los sectores populares que hoy no llegan a comer.

Consultado respecto al aumento que el Gobierno otorgó de un 46% de incremento en la Asignación Universal por Hijo (AUH) indicó que “festeja” la medida pero no alcanza. Y explicó que no está creciendo solamente la pobreza sino la indigencia, es decir aquellas personas que no llegan a cubrir ni siquiera la Canasta Básica. A la par, habló de falta de trabajo, precarización laboral y aumento de bienes y servicios, entre otros.

Señaló una inflación con un impacto asimétrico, es decir que si la inflación el año pasado fue de 47,6% ese impacto inflacionario se “siente” más en los sectores de más bajos ingresos que en los de más altos ingresos.

“Para el 10% más pobre de la población la inflación estuvo por encima del 55% casi 60%, que son los que reciben la Asignación Universal por Hijo con lo cual si vos medís la AUH con la inflación del 10 % más pobre ese aumento está muy por debajo de lo que le subieron los precios a esos sectores”, señaló.

Para Fraschina el Gobierno que gane en las próximas elecciones lo primero que va a tener que resolver es la deuda con el sector privado y la deuda con el FMI.

Además “tenés que cambiar la filosofía del modelo económico 180 grados, ir hacia una matríz productiva donde la rentabilidad y donde invertir productivamente sea más rentable que invertir financieramente”.

Por último, señaló que esta visita además tiene la intención de seguir trabajando en un “plan económico para Olavarría” puesto que conformaron un equipo de economistas para analizar las variables y la estructura productiva de la ciudad.