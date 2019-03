Aprobado por el Concejo Deliberante, habrá nueva empresa de transporte público en Olavarría

En poco menos de dos horas, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la adjudicación a “Botacura S.R.L” como nueva empresa prestataria del servicio de transporte público en Olavarría. Hubo abstenciones, críticas por la falta de tiempos, enojos y pedidos de responsabilidad a la empresa, a la que catalogaron “con muy buena predisposición y voluntad”.

Quien realizó la presentación del tema fue José Luis Arguiñena, de Cambiemos, que realizó las explicaciones en torno a la necesidad de aprobar esta ordenanza para avanzar con la adjudicación del servicio a la empresa “Botacura S.R.L”.

La oposición rápidamente tomó la palabra en voz de Einar Iguerategui, del eseverrismo. En líneas generales, dio cuenta de que la empresa tiene muy buena voluntad, pero hubo errores del Estado no sólo en algunos puntos específicos, sino que también en cuestiones más generales como el diálogo con la propia empresa.

“No hay comparación entre lo que dice el proyecto y lo que presenta la empresa. La Facultad debería haber hecho una evaluación de la propuesta”. La reunión del pasado viernes con el subsecretario de Gobierno, Hilario Galli, dejó dudas para el bloque eseverrista: uno de los puntos cuestionados es la cantidad de asientos en los micros, y que la misma cantidad de personas sentadas podrán ir paradas. El Ejecutivo aclaró que al haber más frecuencia, menos personas estarán paradas.

“Hoy los subsidios están congelados, y no sabemos qué va a pasar. Ahora los paga la Provincia, ¿y si decide quitar los subsidios en diciembre?” se preguntó el edil. Emilio Vitale confirmó que conforman el 51% de la estructura de costos de la empresa, y pidió por su continuidad, dado que de quitarlos sería más que complicado brindar el servicio.

Señaló que en el pliego no hay categoría de estudiantes, ni discapacitados, ni jubilados y que no estarán amparados: “se puede modificar la ordenanza con otra ordenanza, mismo caso para los discapacitados con leyes provinciales”. Pero agregó un detalle: el Estado subsidia con la SUBE. “No se evaluó ni conversó eliminar el subsidio al usuario. Todos tendrán que pagar el boleto único. Se debió contemplar una categorización. Buscar una solución desde el Estado a esa problemática. No hubo posibilidad de presentar alternativas”.

“Se charlaron alternativas con otros bloques, con mucha buena voluntad. Pero no hay nada, del viernes a hoy no se pudo hacer nada. Para estas cosas se necesitaba una mesa de diálogo, había voluntad, y era el momento de hacerlo. No hay análisis de la coyuntura económica” agregó, y valoró en reiteradas oportunidades de la buena predisposición empresarial.

Espinosa respondió a Iguerategui en torno a la falta de diálogo entre la empresa y el Ejecutivo, dando cuenta de que “el diálogo fue el formal, el correspondiente. El diálogo informal se dará una vez firmado el contrato. Hasta entonces, es una garantía de transparencia que el vinculo se de mediante el expediente administrativo. Todo ha sido correcto pese a los tiempos que urgieron” y confirmó que el informe técnico “no es algo obligatorio”.

El concejal de Cuidemos Olavarría señaló que el famoso informe técnico “es un párrafo, lo firma el subsecretario de Gobierno Hilario Galli, que es economista” y aclaró: “todo es para mejorar, no para obstaculizar”.

Emilio Vitale (Frente Renovador) fue por otro costado, aunque también criticó la falta de tiempos. Señaló que la importancia de la empresa es, necesariamente, la intención de mejorar la calidad del transporte, tanto para sus usos, como así también en los tratos hasta de los choferes: “El punto principal pasa por la calidad del servicio” dijo e hizo mención en reiteradas ocasiones al informe realizado por la Facultad de Ingeniería. En la teoría indicaron que venderán 190 mil pasajes, y que el servicio lo utilizarán 60 mil habitantes. Todas las previsiones de la Facultad ahora hay que medirlas. Todo en pos de la satisfacción del usuario”.

En este punto, parecía que todo iba camino a la aprobación: solo la falta de tiempos, el apuro, y el manejo del Ejecutivo era la principal crítica. Y el artículo número 2, el de adjudicación, que necesitaba “mayoría calificada”. Esto es, 11 votos independientemente de la cantidad de concejales presentes. Hubo dos ausentes, Alicia Almada y Juan Sánchez. Y un pedido unánime: que la nueva empresa sea responsable de cara al futuro.

Vitale propuso, en la poca cantidad de tiempo de análisis, que se realice un sistema de “micro frecuente” para los trabajadores de comercio que tienen al menos cuatro viajes por día. “A partir del tercer viaje, haya una rebaja en el boleto. El caso se aplica en Bahía Blanca. Son opciones por parte de la empresa”.

Federico Aguilera (Unidad Ciudadana) insistió en la idea de la falta de tiempo para debatir la propuesta. “Fue determinante” e hizo especial énfasis en la tarifa. “Analizamos en un contexto inflacionario, en un precio de commodities e insumos que aumentan regularmente. Vemos que se hace importante la merma del poder adquisitivo, producto de los aumentos de las tarifas y la canasta básica. Todo esto afecta” y puso como ejemplo el Estacionamiento Medido: “El que no tiene dinero para usarlo, deja de hacerlo”.

“Creemos que el servicio será mejor porque la vara está muy baja. El actual es pésimo. Con muy poco la diferencia se va a notar. La empresa mostró predisposición para charlar hasta de los recorridos, cuestión que también hubiese sido importante tener tiempo”.

Latorre adelantó acompañamiento, pero denunció que en el inicio de clases secundarias de hoy: “las frecuencias fueron entre 30 y 40 minutos. Hay 20 colectivos que están haciendo viajes a fábricas. Esperamos que el ejecutivo se encargue de controlar lo que estamos denunciando en este momento. La empresa se dedicará a servicios contratados y nos dará problemas de aquí al 1° de mayo”. Como toda la oposición, dejó en claro que fue “innecesario” realizar una sesión especial “a las apuradas”.

María José González resaltó y valorizó algunas cuestiones del nuevo servicio, destacando particularmente la posibilidad del trasbordo “y que muchos usuarios que recorran largas distancias puedan hacerlo pagando menos y en el tiempo más óptimo”.

Eduardo Rodríguez también criticó la “celeridad de tratamiento” y dejó en claro que en todo el análisis “no hubo voz de los usuarios. Se hizo un estudio desde la Facultad de Ingeniería pero desde no se tuvo en cuenta qué piensan los que lo utilizan a diario”.

Rodríguez citó a Hilario Galli tras la reunión del pasado viernes, donde dijo “hoy por hoy no está contemplado el boleto estudiantil. Capaz que sea una buena salida subsidiar”. Dijo que hubo un solo oferente “porque los números no dan”.

“Tenemos que agradecer que haya una empresa local, con enorme predisposición de asumir el riesgo y brindar el mejor servicio. Sino, hoy estaríamos discutiendo una licitación desierta y viendo cómo continuaría la actual prestataria”.

Gabriela Delía fue la última oradora de la sesión. Valoró en primera instancia el informe de la Facultad de Ingeniería, y también el servicio de trasbordo: “hoy, alguien para recorrer la ciudad de punta a punta, tiene que usar 3 colectivos, pero porque se rompen. Esto será gratuito y mucho más simple”.

Manifestó preocupación no sólo por la tarifa única, sino también por el Boleto Estudiantil, dada la inquietud de la empresa y la falta de respuestas del Ejecutivo: “es un derecho adquirido previamente a esta adjudicación, por lo cual debe respetarse a rajatabla”.

Iguerategui, antes de votar, confirmó que se va a abstener de votar el proyecto de ordenanza: “acompañamos a la empresa, pero no estamos de acuerdo con la tarifa, con la ausencia de informes técnicos y diversas irregularidades”. Unidad Ciudadana también se abstuvo por las mismas razones.

La ordenanza fue aprobada por unanimidad, con los votos positivos de Cambiemos, Radicales Convergentes, Frente Renovador y Foro Olavarría.