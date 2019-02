“Pedro De la Vega es un caso particular”

En una entrevista con Fortaleza Granate, Nicolás Russo habló de todo, del presente del equipo y la levantada desde el arribo de Zubledía, del regreso de José Sand y del “fenómeno De la Vega”.



Habiendo sido reelecto hace pocos meses, el presidente “Granate” afirmó que la entidad que preside tiene un único objetivo en la Superliga: “tenemos que sumar porque nuestro promedio no es el ideal. Ganar es un desahogo, pero sabemos que falta mucho”, para luego agregar: “el arranque del año no me sorprendió; de los últimos diez partidos, perdimos uno solo”.



Por otro lado, Russo también opinó sobre el juvenil Pedro De La Vega, quien se viene destacando en el Sudamericano Sub20, motivo por el cual despertó varias miradas de empresarios de los principales equipos europeos.



“La rompió, está jugando un Sudamericano anticipado, es un gran valor del club” dijo y confirmó que el futbolista tiene la mente puesta también en Lanús y “si juega bien las ofertas ya van a llegar”.



“Tanto él como su familia tienen bien claro la relación que hay con el club, son gente muy inteligente. Normalmente, Lanús espera dos años en Primera para venderlo, pero este es un caso particular. Nuestra idea es que complete mínimo un año más en Lanús” sentenció luego de que se rumoreara el interés existente desde Real Madrid para con el olavarriense.



Fuente: Fortaleza Granate