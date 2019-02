“Es fundamental ganar de local y esta vez perdimos dos puntos”

En la tarde del domingo, Racing igualó 1 a 1 frente a Independiente en lo que fue su primera presentación en condición de local en el certamen organizado por el Consejo Federal y luego de consumado el empate, los protagonistas dialogaron con la prensa.

Nicolá Fassino, Braian Bortolotti y Fernando Di Carlo dieron su punto de vista sobre el cotejo que se llevó a cabo en el estadio central del Parque Guerrero.



“De local tenés que ganar en este tipo de torneos y hoy perdimos dos puntos” comenzó diciendo Fernando Di Carlo para luego agregar: “En el primer tiempo tuvimos situaciones para convertir y no estuvimos efectivos, pero en el segundo empatamos y estuvimos muy apresurados”.



El DT “chaira” que se fue expulsado en el complemento sostuvo que a sus dirigidos les faltó tranquilidad para manejar los tiempos del partido y “a pesar de que hicimos todo el gasto no se pudo”.



“Son partidos y en este lo que fue lamentable es la actuación de los árbitros, para los dos lados no le cobran un gol a ellos y como no lo hicieron levantaban la bandera por cualquier cosa se mostró que no tienen capacidad para dirigir” sentenció Di Carlo posterior a afirmar que el descanso de la venidera fecha le servirá para recuperar a jugadores lesionados y seguir trabajando.



El autor del gol del empate también sostuvo que los 15 días de trabajo servirán para seguir afianzando una idea porque “hay jugadores, hay material, hay que trabajar y empezar a ganar”.



“Mostramos otra cara a lo que fue el partido pasado -Ferro-, pero es una lástima no haber podido quedarnos con los tres puntos” dijo Fassino.



Por último, Braian Bortolotti que venía haciendo un gran cotejo y debió abandonar el campo por lesión se lamentó por la situación: “Vamos a ver el grado de la lesión, me dio bronca porque venía haciendo un partidazo, pero no soportaba el dolor”.



“Tenemos 5 minutos que entramos dormidos, ellos encontraron el gol y te da bronca porque después fuimos muy superiores y merecíamos mucho más” dijo el olavarriense que defiende la casaca del Club Racing.