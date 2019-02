Karen Pardo: “Yo a mi hijo no lo quise matar, mentí por miedo”

Ignacio Cerdera

@nachocerdera

La muerte de un bebé de solo 6 meses, su madre de 18 años como acusada y un intento de asalto como primera versión de los hechos. El juicio dos años después, con extensas jornadas de debate y contrapunto. Sobran los condimentos y particularidades, pero así y todo este jueves se sumaron algunos más.

Karen Pardo, la única acusada finalmente habló en la sala. Primero sobre el cierre de los testimonios, cuando buscó explicar que había intentado salvar a su hijo. Minutos después, ya en horas de la tarde, volvió a hacerlo pero marcar el cierre de la audiencia, como antesala al veredicto del jurado.

“Yo a mi hijo no lo quise matar, mentí por miedo”, expuso en esta ocasión. “Quiero ir a mi casa y recuperar a mi otro hijo, que es lo único que me queda”, concluyó desde un rincón del recinto. Ese dato no es menor, ya que terminó allí tras un episodio nervioso en el que se desvaneció por algunos instantes.

Ya durante el alegato de su defensor comenzó a mostrar ciertos síntomas. Primero fue la campera, luego el buzo. Quedarse en remera no bastó y así lo expuso su rostro, que comenzó a perder color. Los ademanes de las agentes del Servicio Penitenciario comenzaron a dar cuenta que algo pasaba.

El defensor general no detenía su marcha, las palabras seguían una tras otra. A su espalda pasaba de todo, al punto que la madre de la acusada se puso a la par de la hija a ver que le pasaba. Todo debió pararse y el recinto fue testigo de cómo se optó por acostar a Karen Pardo en el centro de la sala para buscar reponerla.

Cosas dulces, gaseosa y una oficial teniéndole los pies levantados. Todo en cuestión de pocos segundos, así concluyó la instancia de debate de este jueves.

Previo a ello fue el momento de los alegatos, donde las partes lucieron un marcado contrapunto. Ejemplo de ello es que la querella sostuvo la acusación por “homicidio agravado por el vínculo”, lo cual contempla penas de hasta prisión perpetua. La defensa, en contraste, bregó por la “no culpabilidad” y que, en caso de ser culpable, lo sea de un “homicidio por negligencia”.