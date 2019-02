Inicia el juicio contra la joven acusada de matar a su bebé

La muerte de un bebé de 6 meses en manos de su madre, quien apenas sobrepasaba la mayoría edad cuando el hecho sucedió. Un violento intento de asalto como coartada fallida. Todo en las manos y en la conciencia de 12 civiles. Así, al menos en la previa, se presenta el juicio que dará inicio con el comienzo de la tarde de este miércoles.

Se trata de la causa contra Karen Pardo, una joven olavarriense que se encuentra imputada por “homicidio agravado por el vínculo”, figura que la ubica como la presunta autor material del crimen de su hijo Dylan, de 6 meses. El caso ocurrió hace casi dos años en el barrio Villa Floresta.

En principio había sido presentado como un intento de asalto en el que el bebé había muerto producto del forcejeo de la madre con los asaltantes, que habían escapado luego en moto. Sin embargo, con el correr de las horas esa versión se cayó debido a la falta de sustento probatorio. Ni cámaras de seguridad, ni testigos, ni mucho menos las marcas en la víctima daban crédito a esa versión.

Las averiguaciones encabezadas por la fiscal Viviana Beytía comenzaron a cerrar el cerco sobre Pardo, que sería detenida horas más tarde. A la par de la figura de homicidio también se le inició una causa por falso testimonio.

Este miércoles esa causa llega a juicio, con el dato no menor de que serán 12 civiles quienes definirán el veredicto. En otras palabras, ellos dirán si la joven olavarriense es culpable o no culpable, lo cual no necesariamente quiere decir inocente, sino que -en contrapartida- la culpabilidad no fue acreditada "más allá de toda duda razonable".

Ese es el condimento, si es que cuadra esa palabra, que tienen este tipo de debates. Esa cuota de imprevisibilidad, de incertidumbre que no siempre tienen los juicios en los que la resolución es exclusiva de un juez técnico. En esta modalidad el presidente del Tribunal, en este caso el doctor Martín Céspedes, sólo tiene la potestad sobre el monto de pena por el delito que fue determinado por el jurado.

En las audiencias la parte acusatoria se verá encabezada por el fiscal Ignacio Calonje, recientemente designado al frente de la fiscalía en Delitos Especiales. La defensa de Pardo será desarrollada por el defensor general del Departamento Judicial de Azul, el doctor Diego Fernández.