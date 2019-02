Buena clasifica para Herrera, Weimann quedó 22°

El Turismo Nacional está abriendo la temporada 2019 y este viernes se desarrolló la primera jornada clasificatoria. Ever Franetovich se llevó lo mejor, Herrera quedó quinto y Weimann, en su debut, terminó vigésimo segundo.

En el Autódromo Juan Carlos Bassi del parque La Pedrera, en la provincia de San Luís se completó el primer día de actividad del Turismo Nacional. Luego de los entrenamientos se desarrolló la primera clasificación, en donde dominó Ever Franetovich con el Fiat Palio y un mejor tiempo de 1'55"532, y le sacó 6 décimas al segundo, Gastón Grasso.

En tercer lugar quedó Gastón Landa con el Fiesta Kinetic. Cuarto fue Fernando Ayala y quinto quedó el olavarriense Agustín Herrera, regresando con el Renault Clio.

"Estamos muy contentos con todo el equipo, teníamos la incertidumbre de cómo íbamos a funcionar y la verdad el auto se comportó muy bien. Queda un poco el sabor amargo de pelear el puesto 2 o 3 de la clasifica, porque después de asegurar la primera vuelta, en la segunda veníamos para bajar pero me pasé un cachito y perdí la vuelta. De todos modos estamos bien, mañana vamos a largar terceros en la segunda serie", analizó el olavarriense, remarcando que ahora no habrá segunda clasificación y que se disputarán dos series el sábado.

Por su parte, Alejandro Weimann, que está haciendo su debut en la clase 2 del TN, con un Chevrolet Corsa del equipo de Juan Carlos Bertozzi, comenzó mi y bien en los entrenamientos, de hecho llegó a estar octavo en los entrenamientos. A la hora de clasificar quedó en el puesto 22 por no poder cerrar una mejor vuelta, producto de no aprovechar del todo la goma nueva y queriendo asegurar no arriesgó todo.

"Un poco amargado por el resultado de la clasificación, la verdad que tengo un auto como para estar entre los diez, como en los entrenamientos, pero la verdad que no pude aprovechar el auto con la goma nueva y me quedé un poco amargado. Ya sabía que la vuelta no había sido buena y después recuperar se hace difícil. Vamos a largar la serie y tenemos auto para avanzar", culminó el Bebo. x