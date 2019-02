Se podrá obtener el abono mensual para el Estacionamiento Medido

Infoeme dialogó este martes con el gerente de Soluciones Virtuales, Pablo Koerner, y confirmó la decisión aunque aclaró que “aún no está cargada la propuesta al sistema pero esperamos llegar a marzo”.

El Sistema de Estacionamiento Medido de Olavarría tendrá la posibilidad de costearse a través de un abono mensual.

La iniciativa fue confirmada a Infoeme este martes por Pablo Koerner, gerente de la empresa adjudicataria "Soluciones Virtuales S.A" (con sede en calles Moreno entre Sargento Cabral y Álvaro Barros).

“Decidimos implementar el abono por las diferentes inquietudes que fuimos recibiendo a lo largo de este tiempo”, explicó al tiempo que ejemplificó que los usuarios estaban “muy acostumbrados al sistema anterior". Evaluaron la idea con el Municipio y "ellos también creyeron conveniente hacerlo".

"Todavía no lo divulgamos ya que por ordenanza no figuraba por ende no estaba previsto por sistema. Ahora estamos desarrollando la opción para posteriormente probarla y anunciarla correspondientemente", advirtió el gerente.

El servicio se divide en dos zonas: la Zona 1 que está delimitada por calles Hornos, Lavalle, Necochea y España y la 2 comprendida por Brown, Álvaro Barros, 9 de Julio y Vélez Sarsfield.