Francisco González: “Estamos focalizados en reconstruir nuestra casa”

Este jueves, el concejal Martín Lastape brindó una conferencia de prensa junto con el presidente del Comité Radical, Francisco González.

En ese marco, tras hablar del proyecto “De barrio en barrio”, dialogaron con los medios sobre la situación actual de la casa que hace poco más de seis años sufrió pérdidas totales en un incendio.

González explicó que este año tomaron la decisión de “cerrar nuestro local partidario para destinar los fondos del alquiler a la reconstrucción de nuestro edificio, que ya está en proceso de inicio”.

También destacó que durante este tiempo “hemos recibido acompañamiento de parte del Comité Provincia, y también hemos visitado a los vecinos y pedido la colaboración de ellos a través de bonos, sorteos, venta de pollos y diversas actividades. Tratamos de no abusar de algún acompañamiento de fondos públicos, y si ver de qué manera conseguir materiales o dinero de otra vía” y agregó que existió un gran “acercamiento de muchas empresas de Olavarría, como también de Cerámicas Alberdi, que parte del directorio está Rapallini, el intendente de Maipú”.

En relación a la causa por el incendio del local partidario, el presidente del Comité comentó que “la principal deuda que tenemos es una respuesta por parte de la Justicia, no se avanzó como nosotros hubiésemos querido. Está comprobado que fue intencional, pero no hay ningún tipo de avance en cuanto a encontrar responsables, creemos que en algún punto no se ha actuado como se debería para esclarecer el hecho”.

“La causa está estancada, hace tiempo que no hay avances y creemos que no va a haber tampoco. Lo grave es que estamos hablando de la casa de un partido político, en este caso el radicalismo pero sería igual para cualquier otro donde hubiera un incendio intencional. Lo mismo pasó hace poco en Roque Pérez, sin tener la gravedad de pérdidas totales, pero fue un intento de incendio” continuó.

Estamos con muchos años de una recuperación democrática que creemos que es definitiva, y que pase este tipo de situaciones es lamentable

Para finalizar, hizo hincapié en que “estamos focalizados en reconstruir nuestra casa, y creemos que lo vamos a conseguir”.