El 1° de enero estrenarán una serie sobre el fiscal Nisman

A pocos días de cumplirse el quinto aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, su trabajo como investigador del atentado a la AMIA, las versiones sobre su fallecimiento y las consecuencias políticas del deceso llegan a Netflix en forma de "docuserie".

La producción se titula "Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía". Y pone el foco en los dos personajes centrales de la historia, además del fiscal: la entonces presidenta Cristina Fernández, a quien Nisman había acusado días antes de morir por encubrir el atentado, y el ex agente de inteligencia Jaime Stiuso, quien dio tu testimonio para el documental.

"Siempre estábamos en la mira de alguien que tenía algún interés en jorobarnos", dice Stiuso en el trailer que publicó Netflix esta semana, para dar a conocer la serie, que estará disponible en la plataforma desde el 1º de enero. Según anticipó la empresa, serán seis episodios de una hora cada uno.

Además del espía, el documental cuenta con los testimonios de Viviana Fein, la fiscal que investigó el fallecimiento de Nisman, ocurrido el 18 de enero de 2015; la jueza y exesposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado; el entonces secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli; y el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, entre otros.

"Me hicieron una entrevista larga hace dos o tres años, no sé qué parte habrá quedado para la serie", contó Berni a DIB a poco del estreno. Mientras el resto de los participantes del rodaje y la propia producción guarda silencio, por un acuerdo de confidencialidad, el ahora ministro de Seguridad bonaerense adelantó que, según lo que él pudo saber antes del estreno, "la serie no tiene una postura tomada" sobre la muerte del fiscal. Del relato participaron también periodistas locales que siguieron de cerca el tema. En el trailer aparecen las voces de algunos de ellos, como Pablo Duggan, autor del libro "¿Quién mató a Nisman?", que avala la teoría del suicidio.

"El trabajo más difícil de mi vida"

La realización del documental fue una idea del director británico Justin Webster y requirió de casi cuatro años de investigación. El cineasta contó con un equipo argentino para llevar adelante la recopilación de mil horas de material, entre archivo y entrevistas, y el estudio pormenorizado del expediente judicial sobre la muerte del fiscal.

"Fue el trabajo más difícil de mi vida por las ramificaciones del caso", reveló el realizador en septiembre pasado, cuando presentó los seis episodios de la serie en el Festival de Cine de San Sebastián. En ese contexto, el director del festival, José Luis Rebordinos, adelantó que la serie "revolucionará a la Argentina cuando se vea".

No es la primera vez que Webster investiga este tipo de muertes que involucran al poder. En su filmografía aparecen los documentales "El fin de ETA", sobre el accionar del grupo terrorista español; "Seré asesinado", sobre la muerte del abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg, quien responsabilizó al presidente de ese país por su integridad en un video premonitorio; y "Muerte en León", sobre el asesinato de la diputada española Isabel Carrasco. "No entender nada suele ser una motivación fuerte", reveló el director en marzo pasado sobre el impulso que lo lleva a rodar sobre este tipo de casos.

En la previa del estreno de "Nisman", Webster, Netflix y los partícipes del documental guardan silencio para aumentar la intriga. Pero un selecto grupo de argentinos ya pudo ver la serie completa y creen que dará que hablar.

Fuente DIB.