“Cuentos de un papá” en el Centro Cultural San José

Este sábado 21 a partir de las 19:00 en el Auditorium del Centro Cultural San José será la presentación de “Cuentos de un papá”, el primer libro del olavarriense Ramiro Brunand.

Ramiro Brunand, inspirado por el nacimiento de su hija Vicki, escribió cuentos habitados por personajes verosímiles y cotidianos, honestos y cálidos.

Con un profundo respeto hacia las infancias, los relatos son simples y profundos y permiten adentrarse en la imaginación que caracteriza la niñez. Son cuentos cortos que se leen rápido y se guardan para siempre.

Antes de la presentación y en diálogo con Infoeme contó qué lo llevó a escribir este libro: “fui papá en enero de este año y cuando Vicki tenía 3 meses le empecé a leer a la noche, me gustaba incluirle algún cuento como rutina de sueño y los que tenía en mi casa no me gustaban mucho porque eran muy tradicionales, la mujer ubicada en un lugar muy sumiso, cosas que no me identificaban y no quería que la identificaran a ella tampoco”.

La entrada a la presentación es libre y gratuita.