"Cuentos de un papá": Un libro para Vicki, un libro para las infancias

Ramiro Brunand tiene 30 años, es olavarriense, se graduó con honores como Licenciado en Psicología en la Universidad de Buenos Aires. Trabaja tanto en el ámbito público como en el privado en vinculación con los niños y este año, motivado por el nacimiento de su hija, escribió “Cuentos de un papá”, su primer libro.

“Fui papá en enero de este año y cuando Vicki tenía 3 meses le empecé a leer a la noche, me gustaba incluirle algún cuento como rutina de sueño y los que tenía en mi casa no me gustaban mucho porque eran muy tradicionales, la mujer ubicada en un lugar muy sumiso, cosas que no me identificaban y no quería que la identificaran a ella tampoco”, relató Ramiro a Infoeme.

A partir de esta situación, Ramiro comenzó a escribir y a leerle esos cuentos con la intención de armar un libro como regalo de Navidad para su hija. Cuando lo fue compartiendo con familiares y amigos “tomó un poco más de forma” y la experiencia inicial se multiplicó.

“Cuentos de un papá” se compone de 13 relatos. El último de ellos está escrito en primera persona, en la voz de la pareja de Ramiro y mamá de Vicki: “está escrito en primera persona, desde la visión de la mamá, contándole a la bebé que su cuerpo tiene historia y la historia que tiene Vicki en ella".

Cuenta la leyenda que nuestro cuerpo tiene historia. La historia propia escrita en nuestras manos, nuestro pelo, nuestra piel. Historias de otros, que nos hicieron lugar en el cuento, que nos acunaron, que nos vieron florecer.

El respeto hacia las infancias

Los personajes que habitan “Cuentos de un papá” son verosímiles, no alejados de la realidad y “marcados por la experiencia de ser papá y la experiencia del trabajo con los niños”.

Ramiro integró el Programa Nacional de Educación Sexual Integral del 2014 al 2017. Además formó parte del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Todo ese recorrido profesional se sumó a la motivación inicial originada a partir del nacimiento de Vicki y tomó forma de libro cuando lo comenzó a socializar.

Este resurgir de la escritura lo motivó a seguir creando nuevos relatos. Por ahora son publicados en su blog (cuentosdeunpapa.blogspot.com) pero buscarán editarse en un nuevo libro.

“Son mensajes que me hubieran gustado leer de chico y representa como pienso la niñez”, aseguró Ramiro.

En su infancia leer se transformó en una forma de “descubrir mundos distintos al que yo habitaba”. Escribir le permite crear mundos más justos y diversos.

Parte del universo de Ramiro se podrá ver en la presentación del libro que se realizará el sábado 21 de diciembre a partir de las 19:00 en el Centro Cultural San José.

​La emperatriz es solo bella y acompaña

Por eso prefiero ser una Emperatricia

De ese modo puedo emprender la difícil hazaña

De impartir en este mundo justicia