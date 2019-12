Liliana Schwindt: “Hay personas que quieren seguir beneficiándose y violando la Ley”

Así lo expresó Liliana Schwindt, dirigente olavarriense que se encuentra en un listado de cuatro dirigentes mujeres “en riesgo” de no asumir en Diputados por una interpretación de la Ley de Paridad. Ante la salida de cuatro diputados hombres, piden que sean reemplazantes del mismo género y no las mujeres que son quienes siguen en las listas de 2017. Presentaron un recurso de amparo.

Entre presentaciones judiciales, interpretaciones y una polémica iniciativa de tres diputados hombres que piden la aplicación de la Ley de Paridad con cuatro diputados que renuncian para asumir otros cargos, la diputada Liliana Schwindt, una de las damnificadas, dialogó con Infoeme, confirmó una presentación judicial y además, señaló que la maniobra “no me asombra en absoluto”.

Días atrás, el ministro de Seguridad y diputado electo, Cristina Ritondo, confirmó que tras convertirse en intendente de General Pueyrredón, un hombre debe reemplazar a Guillermo Montenegro y no una mujer, la que sigue en la lista. La Ley de Paridad indica, según se señaló, que se aplicaría desde 2019 y que además, la mujer tiene potestad de ocupar dicho cargo por la disparidad de género en las bancas de diputados (por la Ley de Cupos).

Tal es así, que actualmente hay un 38,9% de diputadas, cuando se busca llegar a 50% y 50%.

“Hay personas que quieren mantener un statu quo, seguir beneficiándose y violar la Ley desde todo punto de vista” dijo Schwindt, haciendo referencia no sólo a la Ley de Cupo “que me corresponde, sino el espíritu de la Ley de Paridad, que no fue hecha para que entren más hombres, sino para que llegue la paridad”.

“Lo que pretende Ritondo está fuera de toda lógica” y confirmó que la situación fue judicializada. “Veremos qué sucede, confiamos en la Justicia” dijo.

Schwindt no asumirá el jueves dado que Felipe Solá (que se convertirá en Canciller) no renunció, lo hará el 10 de diciembre y el cuerpo legislativo deberá aprobar su salida en sesión. En ese momento, Schwindt asumirá nuevamente, siempre y cuando la Justicia falle a favor de este pedido.

En paralelo, organizaciones de la sociedad civil, referentes y especialistas en los derechos políticos de las mujeres se presentaron ante la justicia con el objetivo de “aportar argumentos sobre la aplicación de la paridad de género en la Cámara de Diputados de la Nación”.

Tras comentar el caso de Guillermo Montenegro, “con el argumento erróneo de que corresponde que un varón sea reemplazado por alguien del mismo género, por la vigencia de la ley de paridad, que fue sancionada con posterioridad a la elección de 2017 en la que participaron Montenegro y Cáceres” la presentación señala que “la Ley de Paridad no puede entenderse como una limitante en los derechos políticos de las mujeres e interpretarse en dirección opuesta a los fines que fue sancionada. El reconocimiento de este derecho implica avanzar hacia la igualdad sustantiva y consolidar la jurisprudencia en la materia”.

Estas organizaciones, presentadas bajo la figura de amicus curiae “consideramos que una correcta interpretación de las normas aplicables en línea con la Ley de Paridad vigente y su espíritu impone nombrar a la primera candidata titular mujer, Adriana Cintia Cáceres, como la reemplazante al cargo de diputada nacional”.

El amicus fue presentado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Laboratorio de Prácticas e Investigaciones Sociales Asociación Civil (LAPIS), Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), Amnistía Internacional, junto a Nélida Minyersky, abogada especialista en derechos humanos y género; María Luisa Storani, Parlamentaria del Mercosur; Diana Helena Maffía, Doctora en filosofía y especialista en estudios de género; María Inés Tula, Doctora en derecho e investigadora del CONICET y la Diputada Nacional por Cambiemos, Silvia Lospennato.