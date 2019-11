Karina Moyano y el rol de la mujer en los sindicatos

La abogada Marisel Cides quien atiende la problemática de la violencia de género en la Asociación Mutual del Sindicato de Trabajadores Municipales, destacó la presencia de Karina Moyano y de parte del equipo del Sindicato de Camioneros que abordan temáticas vinculadas a la violencia familiar y de género.

Indicó que aprovechando la presencia de Karina Moyano delinearon una jornada a desarrollarse el 6 de diciembre, además de una agenda de trabajo para seguir dándole relevancia a este tema desde los sindicatos.

Por su parte Karina Moyano señaló que la jornada prevista para el 6 de diciembre “vamos a explicar qué es la violencia de género”. En ese sentido, señaló que “cuando hablamos de género, hablamos en general sin discriminar el sexo, sino que hablamos de todo tipo de género… de la violencia sobre el hombre y sobre la mujer”.

Destacó como urgente la atención que se debe prestar respecto a las cifras alarmantes de femicidios y aportó como reflexión que “hay una sociedad que se está quedando sin compromiso sobre esta temática que es lo que nosotros queremos y apuntamos a que podamos concientizar y sensibilizar a la gente. Queremos darles herramientas a los delegados para que se involucren en el caso de que haya algún compañero o compañera que esté padeciendo esto”.

Hay que darles las herramientas suficientes para intervenir y no esperar que la mujer aparezca muerta en algún lugar, afirmó Moyano.

Durante la charla hicieron referencia a la incorporación de choferes mujeres en distintas provincias y al trabajo que realizan desde el gremio en ese sentido. Respecto a la representatividad de las mujeres en el área sindical Karina Moyano aseguró que “desde Camioneros estamos trabajando con capacitaciones con las compañeras dándoles herramientas y la confianza para que ellas empiecen a desarrollar sus capacidades y poder avanzar sobre las distintas actividades”.

En la actualidad y trasladado a números, el cupo femenino en el área sindical representa el 4%. “La mujer hoy ha crecido muchísimo, hay dirigentes mujeres, hay muchas delegadas mujeres y de a poco vamos a ir avanzando. También somos conscientes de que la mujer necesita una preparación y una capacitación. Hoy hay muchas trabajadoras y creo que con el tiempo va a ir creciendo”.

Consultada sobre si advierten un crecimiento de la violencia de género y a qué lo adjudican. Karina Moyano indicó que “la violencia es una conducta aprehendida, hoy estamos en una situación del país que lamentablemente están generando más hechos de violencia porque desde arriba están generando hambre y eso también es violencia. Me parece que hoy la gente está tan mal que la única forma de expresarse es lo que le sale. No lo justifico. El putear, pegarse… en la obra social tenemos casos que por ahí hoy te piden una medicación o algo a los gritos”.

Por su parte, Marisel Cides agregó que a nivel local “hay numerosos casos de gente afiliada y no afiliada donde no habían existido casos de violencia familiar y a raíz de un desmembramiento, de que le sacaron las horas extras, de que no llegan a fin de mes o que algún miembro de la familia perdió su trabajo, empezaron las agresiones verbales que llegaron a transformarse en algunos casos en agresiones físicas”.

Por último recordaron que la jornada “Hablemos de violencia” se realizará el próximo 6 de diciembre a partir de las 16:00 en el salón del Sindicato de Trabajadores Municipales (Rivadavia 1943).