“Pudimos resolver el partido aún con las fichas menos y nos vamos contentos”

En condición de local y estirando su invicto, Estudiantes venció a Gimnasia y Esgrima en la noche del domingo y tras el triunfo, los protagonistas dialogaron con la prensa.



Jeremías Sandrini, el MVP de la noche, y Santiago Arese dejaron sus sensaciones tras la trabajosa victoria en una nueva fecha de la Conferencia Centro Sur de La Liga Argentina.



La victoria del “bataraz” en tierra platense y las ya conocidas ausencias de Nicolás Gianella, Elnes Bolling y Ezequiel Dentis en el equipo visitante, hacían suponer que Estudiantes corría con cierta ventaja, pero las sorpresivas bajas de Agustín Brocal y Patricio Rodríguez le dieron otro matiz al juego.



“Fue un partido duro” comenzó diciendo Jeremías Sandrini para luego agregar: “Arrancamos débil en defensa y ellos con buena efectividad. En ataque teníamos los goles que tenemos siempre, pero no podíamos sacar una diferencia. Hubo que trabajarlo al partido”.



En cuanto a la ausencia de los perimetrales mencionó “ahí tenemos muchos puntos y además hacen jugar bien al equipo, pero con lo que lo suplantamos lo hicimos bien y terminamos llevándonos bien el juego”.



El equipo conducido por Gustavo Fernández encontró la ventaja en el último cuarto y sobre ello el base rosarino cree que fue porque “se nos abrió el aro, comenzamos a tirar con más confianza y a ellos se les apagó el goleador que tenían”.



Por su parte, Santiago Arese, a quien se lo pudo ver con cierta bronca en algunos pasajes del juego, reconoció que “uno busca jugar bien, con pases y cortinas, y cuando no se logra por desconcentraciones, uno se enoja” pero se contentó con la conquista porque “nos costó mucho la entrada, ellos estuvieron muy efectivos de tres puntos, nos metieron siete triples en el primer tiempo y en rebotes ofensivos tuvieron 10 puntos de los 39. En la segunda parte mejoramos un poco eso y los uno contra uno y pudimos sacar esa diferencia”.



Para el riocuartense los factores que llevaron el juego a la paridad fueron que “en la primera parte no podíamos correr, no podíamos hacer nuestro juego y no tener dos tiradores que te abren la cancha así los internos pueden jugar. Lo pudimos resolver con las fichas menos y nos vamos contentos”.