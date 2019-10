Infoeme | Política | Denuncia - 7 de Octubre de 2019 | 11:40

“Jóvenes Pro” denunciaron que les sacaron pasacalles

Así lo comentaron a través de una publicación en las diversas redes sociales. Si bien no señalaron a ningún candidato en particular, expresaron que “estos actos de vandalismo a los que ya nos tienen acostumbrados, no nos cansan, nos indignan”.