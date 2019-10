Infoeme | Política | Elecciones 2019 - 24 de Octubre de 2019 | 07:54

Repudian a candidato del “Nos” que pidió votar a Macri y Vidal

Se trata del candidato a Gobernador por el espacio de Juan José Gómez Centurión, Gustavo Álvarez. “Te pido que no me votes, que no votes al Frente Nos, que votes a Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto” había expresado con un video. Desde el Frente Nos lo calificaron como “artero y desleal”.