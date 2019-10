“Hay que ganar la calle para defender el bolsillo de los trabajadores”

El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda Unidad, Christian Castillo, visitó nuevamente Olavarría y encabezó una conferencia de prensa junto a la candidata a intendenta local por el mismo espacio, Yessica Almeida.

El sociólogo y docente universitario arribó a nuestra ciudad en el marco de su recorrida por diversas localidades. Refirió a varios temas e hizo hincapié sobre el panorama de la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones y qué se espera luego.

“Aumento de Emergencia, salario, jubilaciones y asignaciones para recuperar lo perdido en la era Macri; cláusula gatillo de indexación mensual de estos tres aspectos para no perder frente a la inflación, anulación de los tarifazos y que esas empresas sean públicas y dejen de saquear los que se quedaron con las concesiones en la época de las privatizaciones de Menem, un sistema bancario 100 % público para terminar con la fuga de capitales”, fueron algunas de las medidas que difundió el candidato en la charla con los medios locales.

A esto le suma el aumento “de presupuesto de salud y educación que han tenido caídas sistemáticas en todos los gobiernos del 2013 a la fecha, eso explica la falta de recursos para hospitales e infraestructura escolar”.

También “tenemos un programa para que a la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores y para plantear una salida de fondo que es que gobierne la clase trabajadora y no los responsables de este fracaso. Con Macri no sólo fracasó una persona, toda una clase dominante apostó a ese modelo, vendiendo humo”, añadió seguidamente Castillo.

¿Cómo se ven de cara a octubre con el resultado de votos que obtuvieron en las PASO?

“El FIT ha crecido entre agosto y octubre y tenemos esta misma expectativa. Repitiendo la elección tenemos casi asegurada la renovación del cargo legislativo que ponemos en juego que es la banca de Diputados Nacional en la provincia y con un poco más vamos por una segunda banca en el Parlamento, la misma pelea tenemos en la ciudad de Buenos Aires”.

“Vamos por esa pelea, creemos que el incremento es un mensaje político, no es indiferente. No podemos saber si Alberto Fernández se va a hacer Menem o no pero si lo está pensando un voto de la izquierda marca la cancha de alguna forma”.

Hay que ganar la calle para defender el bolsillo de los trabajadores

“Somos opositores a muerte de este gobierno, no le votamos ninguna Ley a Macri y lo enfrentamos desde un primer momento. Nos indignamos con el decreto que baja el monto de indemnizaciones por accidentes laborales cuando está todavía caliente la sangre del obrero que murió en Ezeiza, fue un ataque en regla. Dio muchísima rabia”.

¿Qué opinas acerca de la conciliación que buscaría Fernández de precios y salarios para los primeros 100 días de mandato?

“Somos totalmente críticos de esa posibilidad porque los salarios perdieron y los grupos empresarios ganaron. Para tomar una dimensión los bancos en el último año se llevaron 10 mil millones de dólares adicionales, su balance habla de una ganancia del 160 %, los exportadores se llevaron 92 mil millones de pesos adicionales y los remarcadores de precios –grandes cadenas de supermercados- se van a llevar 320 mil”.

Es decir que “mientras a todos nosotros nos baja el poder de compra del salario todos ellos ganaron. Acá tiene que haber un aumento de emergencia para recomponer lo perdido y la indexación mensual porque la inflación no va a bajar rápidamente. No puede ser que siempre pierda el pueblo trabajador”.

¿Cómo crees que se va a reconfigurar la oposición después de diciembre?

“Hay que ver lo que quedará de Juntos por el Cambio, si se va a mantener o no y también cómo quedará la coalición peronista que gobernará, si estarán de acuerdo con la política que se implementará. Hasta ahora se dicen generalidades. Nosotros seremos oposición por izquierda como sucedió con el anterior, defendiendo siempre los intereses de la clase trabajadora, movimiento de mujeres de la juventud”.

Interrupción voluntaria del embaraza

“El próximo parlamento tratará la Ley y la única fuerza política que levanta esa bandera es el FIT en esta elección. Gómez Centurión es celeste, nosotros verde y el resto no se sabe qué va a pasar. Los gobernadores del PJ fueron responsables de que no se votara en el Senado, el voto de sus senadores fue clave para que no se aprobara”.

Tema medioambiental

“Está ausente en la campaña porque obviamente que si apostas a Vaca Muerta o si no querés discutir sobre el problema del agronegocio olvidate de este tema. Es casi una agenda que la juventud ha puesto en debate internacional con movilizaciones contra el cambio climático que en nuestro país es muy irrelevante porque hay contaminación, agrotóxicos en provincia, fumigaciones que siguen realizándose, glifosato en el agua en Tres Arroyos, entre otros”.

Crecimiento de votos

“Creemos que una parte de los votos que tuvo Manuela Castañeira, son destino natural de votar al FIT, una parte de quienes no votaron, y un sector que votó a Fernández-Fernández con la nariz tapada porque no quería ver más a Macri pero ya tiene que estar tranquilo porque ellos ya se fueron. Ahí puede haber un voto en crecimiento al FIT, estamos en condiciones de pelear por el segundo diputado nacional, quizás un legislador provincial y las mejores votaciones en los Concejos Deliberantes. Sabemos que no es fácil pero pelearemos hasta último momento para tener una buena votación”.