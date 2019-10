“Ni sólo con el marketing, ni con el bombo se sale de esta situación”.

El candidato a presidente Roberto Lavagna estuvo en Olavarría y brindó una charla en la Casa del Deporte. Previamente, dialogó con medios locales y explicó las posibles salidas para la industria y las pymes, el rol del Fondo Monetario, pidieron un gobierno “de unión nacional” y opinó sobre el debate presidencial. “Los fracasos que no se reconocen tienden a perdurar” dijo.

Entre las visitas importantes de la campaña de cara a las elecciones del 27 de octubre, el candidato a presidente Roberto Lavagna estuvo en la ciudad, y dejó títulos interesantes de su visión de país y de propuestas en caso de ser presidente.

Acompañado en todo momento por el candidato a Intendente de la fuerza, José Eseverri, el candidato a gobernador Eduardo “Bali” Bucca, los candidatos a diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez y Liliana Schwindt, sumado al candidato a diputado provincial Einar Iguerategui, Lavagna fue el orador principal de la charla en la que tocó varios temas.

En la previa, Eseverri valoró la llegada de Lavagna “que nos pone en un contexto de debate de los problemas centrales del país, de una campaña que hemos trabajado y pretendido una idea de Argentina que necesita la unidad nacional, cerrar una grieta que generó 8 años continuos de fracasos económicos y sociales, deja al próximo gobierno una herencia peor que la que se recibió allá por 2015. Nuestra ciudad no es nada ajena a todo eso”.

Metidos de lleno en la conferencia, Lavagna opinó que la Industria y las pymes “han sufrido primero con un proceso de estancamiento de muchos años y en particular con una recesión que lleva ya dos años con una caída importante en el nivel de producción, empleo y demás”.

En este sentido, señaló que la salida desde el espacio plantea dos cuestiones: “primero recomponer el poder de compra de la población. En los últimos dos años se ha perdido el 18% del salario, algo similar ocurre con las jubilaciones. La economía no va a arrancar si no hay demanda”. Esto se hace “por diversos caminos, algunos por los cuales tarde y mal el gobierno hizo en su final: aumento del salario mínimo vital y móvil, la rebaja del IVA sobre los alimentos de primera necesidad, la rebaja del Impuesto a las Ganancias, el indexador de créditos hipotecarios, Ley de Góndolas que se ha avanzado poco”.

En paralelo, agregó el candidato presidencial, “hay que poner en marcha la producción: a favor es que los equipos están instalados, están parados, tapados con lona, a la espera de apretar un botón pero están. Lo que no está es el capital de trabajo. Porque las pymes en ese proceso fueron perdiendo en los últimos años el capital de trabajo”. Para ello, propuso un “sistema de créditos especiales” para reactivar el sector.

También hizo referencia a la situación con el FMI, que adelantó que en 2020 el país seguirá en recesión. Producto de su experiencia como ministro de Economía post crisis de 2001, “con una crisis con una profundidad mayor a esta, el FMI nos traía pronósticos de continua caída en la producción, al estilo de ahora. Lo que no tuvieron en cuenta en aquel momento era que comenzaba una política económica distinta”. Y agregó que “efectivamente con esa política, con el segundo semestre del 2002 la producción volvió a recuperarse, crecimos 5 años consecutivos al 9% anual. No daría por cerrado y cumplido”.

“Ni sólo con el marketing, ni con el bombo se sale de esta situación”.

Si bien volvió a desmentir un probable arribo como ministro de Economía de Alberto Fernández en caso de que el Frente de Todos gane las elecciones, señaló que insiste con una idea de “gobierno de unión nacional”: “Consenso Federal va a estar sentado en una mesa si es que hay una mesa. Si es que el futuro gobierno convoca. Si a nosotros nos tocara gobernar claramente lo primero que haríamos es convocar a una mesa. Que tampoco significa una mesa de unanimidad: es conseguir una masa crítica que se encolumne detrás de un programa común”.

“Sin ningún lugar a dudas, Consenso Federal estaría dispuesto a prestar los servicios que un gobierno nacional requiere sin que necesariamente esto me implique a mí personalmente” resaltó.

De hecho, bajo esta premisa, Lavagna dejó en claro que “ese gobierno de unión nacional llegaría para facilitar los mecanismos legales que puedan hacer falta. Esta es una diferencia clave con el 2002: la situación era más grave que la actual, pero la situación política era mejor, había diálogo argentino, donde estaba el justicialismo, el radicalismo, la iglesia, el sindicalismo. Cuando hubo que ir al Congreso con leyes urgentes, las leyes salieron rápidamente”.

Para finalizar, el candidato opinó sobre el debate del pasado domingo que tendrá su segundo capítulo este fin de semana. Por el poco tiempo disponible, dijo que “son muy limitados”, pero “no me quiero poner en la actitud muy crítica en sí de los debates, porque algo de transparencia aportan. No son los mejores, hay formas diferentes que habría que analizar, estudiar, sin duda. Pero ya están, para estas circunstancias no hay posibilidades de cambio, hay que adaptarse a esa metodología y sacar, para el país, el mejor provecho posible”.

Sobre lo sucedido el domingo, dejó en claro que “los fracasos que no se reconocen tienden a perdurar. Cuando hablamos de 8 años de problemas económicos no sólo hablamos de un gobierno, hablamos de los dos primeros en los resultados en las PASO. Ahí dije que basta de marketing y discursos vacíos y vamos con más soluciones de fondo” cerró.