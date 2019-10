Detención formal para el joven acusado de agredir a otro afuera de un boliche

En la madrugada del último sábado un joven de 21 años, identificado como Joaquín Feoli, sufrió graves heridas tras haber sido agredido a las afueras de un local bailable del barrio Pueblo Nuevo, ubicado sobre Coronel Suárez entre Cerrito y Riobamba. Las últimas informaciones acerca de su condición médica dan cuenta que su cuadro sigue siendo grave, permaneciendo en el área de cuidados intensivos de una clínica privada local con pronóstico reservado.

Las novedades, tal cual pudo saber Infoeme, ahora giran en torno de la situación procesal del único acusado por el hecho, Martín Perglione, quien quedó formalmente detenido por el hecho a partir de la resolución emitida en las últimas horas desde el Juzgado de Garantías N° 1, de la doctora Fabiana San Román, quien acompañó el planteo que había sido elevado días atrás por la fiscal de la causa, la doctora Viviana Beytía de la UFI N° 10.

Lo relevante de la resolución no es únicamente la conversión en detención de la aprehensión del acusado, sino además que fue ratificada la imputación en su contra por el delito de “lesiones graves” en términos del artículo 90 del Código Penal, que incrementa una posible pena debido a que la agresión puso “en peligro la vida del ofendido”. Vale recordar que tras ser notificado esa acusación en su contra el joven se había negado a declarar.

Lo particular de la situación de Perglione es que en una primera instancia había sido convocado en calidad de testigo, ya que tras los relevamientos realizados de manera conjunta desde la comisaría Primera y la Sub DDI local. Sin embargo, esa audiencia quedó anulada al ser ubicado como uno de los sujetos activos en la escena. Tal lo cual marca el Código Procesal Penal, se lo relevó del juramento a decir verdad y se lo puso en conocimiento de cuáles son los derechos que lo asisten, entre ellos que no puede declarar en contra de sí mismo, siendo en ese entonces notificado de las actuaciones en su contra y aprehendido. Permanece en una sede policial desde ese entonces.

En el Juzgado de Garantías N° 1 se recibió también un planteo de excarcelación realizado por la defensora oficial Soledad Kelly, la resolución se deberá emitir en las próximas horas

La hipótesis central del hecho da cuenta de una pelea en las afueras del local bailable que tras un golpe de puño la víctima cayó e impactó severamente contra un macetón ubicado sobre unos de los accesos al boliche.