Mujer policía amamantó a una beba luego de que su madre muriera electrocutada

El pasado jueves en la localidad de Saladillo, una mujer sufrió una descarga eléctrica que le provocó la muerte y ante esta situación una policía amantó a la pequeña hija de la víctima para "calmarla".

Una mujer de 24 años sufrió una descarga eléctrica y tras el llamado desesperado de un hombre que alertó a la policía sobre el trágico hecho, la sargento Micaela Mongiano y el oficial Cristian Flores acudieron al lugar.

Al llegar a la vivienda ubicada a la vera de la Ruta 205 de la localidad de Saladillo, los uniformados constataron que una joven había sufrido una brutal descarga eléctrica.

La sargento Micaela Mongiano fue una de las primeras en acudir al lugar y contó cuál fue el panorama con el que se encontró "la mujer tenía pulso bajo y el oficial Cristian Flores intentó reanimarla. En ese momento escuché ruidos en otra habitación, llantos de un bebé. Fui a ver qué sucedía y vi a cuatro menores, hijos de la mujer, entre ellos había un bebé que lloraba mucho. No sabía qué hacer y lo amamanté para que se calmara".

La sargento amamantó a Jazmín, de tres meses, durante 30 minutos, hasta que se quedó dormida. En la habitación lindante, Flores luchó para salvar a la madre de la bebé, que no resistió y falleció tras algunos minutos.

"Tengo un nene de 2 años que toma teta, pensé en mis hijos, en lo mal que la estaban pasando esas criaturas. Escuchar a esos nenes me partió el alma. Me olvidé de lo que estaba pasando, me aislé. En ese momento no actuó la policía sino la mujer, la madre", dijo Micaela, que se desempeña como policía desde hace siete años.

En cuanto a la víctima, Flores sostuvo que le realizó RCP y aún así no logró reanimarla, "desde que empecé la maniobra hasta que vinieron los paramédicos no me alejé de la mujer. Hice todo lo posible y no alcanzó para salvarle la vida. Pusimos todo lo que estaba a nuestro alcance", explicó el oficial.

Finalemente, el jefe policial remarcó: "La sargento recibió las felicitaciones de todos los compañeros y como la historia se viralizó, también recibió muchos mensajes de apoyo por parte de los vecinos”.