Venezolanos se manifestaron contra Maduro en la ciudad

En la tarde de este miércoles, cerca de una treintena de venezolanos se movilizaron en el Paseo Jesús Mendía para dar su apoyo a su país tras las masivas protestas, e incluso dos mandatarios que se adjudican la presidencia: Nicolás Maduro y Juan Guaidó.

De a poco, los manifestantes llegaron y muy pacíficamente mostraron sus pancartas y visibilizaron la situación. Confirmaron que en Olavarría son más de 100 los residentes y que en su gran mayoría llegaron en el último tiempo, buscando oportunidades de trabajo y estabilidad.

Kelly Ramírez, que dialogó con Infoeme, señaló que se siente “muy feliz de estar acá porque Argentina ha sido un país que nos ha recibido con mucho amor y cariño. La diferencia de vida es muy grande”.

El motivo de su asistencia a la marcha es “porque queremos dar nuestro apoyo a la distancia. Demostrar que en cualquier parte del mundo que nosotros estemos siempre estamos con el corazón en nuestro país, apoyando a nuestra familia, nuestros amigos” al mismo tiempo que dejó en claro que en Venezuela “viven en una situación muy precaria, no tienen comida. Por más que trabajes el sueldo no te da para una comida de más de una semana”.

La falta de recursos nos ha obligado a salir de nuestro país tratando de ayudar a nuestra familia que está allá.

Virginia, a su vez, dijo que “estamos para apoyar a los que están en Venezuela luchando para salga ese señor (por Nicolás Maduro) que le ha hecho mucho daño en el país, que ya basta, por eso estamos aquí”.

A la distancia “tenemos tres días sin poder dormir bien porque sabemos que la gente va a salir a la calle, el 90 por ciento de los venezolanos están en la calle. Ya empezaron a reprimir, hay personas heridas. Pedimos que Dios me los proteja, me los cuide, que no le hagan daño”.

Si ese señor cae somos muchos los que vamos a regresar, aunque el país esté como esté vamos a regresar a levantar nuestro país.

Anderson, por su parte, resaltó que en Venezuela “es bastante duro salir y dar la cara en un sitio en donde puedes ir, que te golpeen y hasta meterte preso por defender tus derechos. Mi idea es que el mundo entero sepa que en los pedacitos del mundo en donde se encuentre un venezolano, estamos en contra del régimen que actualmente gobierna el país y lo ha llevado a la miseria”.

“Argentina ha sido para mí un país de oportunidades. Con humildad y ganas de trabajar se puede salir adelante en todas partes del mundo. Argentina tiene sus limitaciones pero también sus cosas buenas” finalizó.