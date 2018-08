La mirada de los Concejales sobre la Educación Pública

Gabriela D’Elía es concejal de Radicales Convergentes. Para ella “la educación es un derecho que el Estado debe garantizar para todos los ciudadanos de nuestro país”. Asegura que “un pueblo sin educación tiene escasas posibilidades de crecimiento y superación”. Además de concejal es empleada administrativa de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría desde hace 21 años. “Soy quien soy gracias a la Universidad y estoy orgullosa de formar parte del claustro no-docente y de estar afiliada a nuestro gremio ATUNCPBA que siempre luchó y lucha por la educación pública y gratuita”, afirmó.

Emilio Vitale del Frente Renovador, consideró que “la educación es el medio de igualdad social, el instrumento de la movilidad social ascendente y el engranaje fundamental para el desarrollo del individuo y de un país”. Para el edil “se debe garantizar la educación pública de grado y en terciarios para aquellos argentinos que quieran formarse”. Hizo hincapié en tener “especial cuidado en no sostener al estudiante crónico. Debe, ser relegado en pos de aquel que quiera adquirir los conocimientos y las herramientas para desenvolverse en la vida.”

Además señaló la necesidad de “devolver” al Estado los años de formación con trabajo. Y propone una discusión en ese sentido. Por otra parte indicó que “creo que hay que arancelar la Universidad Pública para los extranjeros. Pueden venir a estudiar de cualquier país, pero deben pagar por esos conocimientos adquiridos en nuestro país”.

Su compañero de bloque, Marcelo Latorre, afirmó que “la educación tiene que seguir siendo gratuita y de mejor calidad. Estoy con la lucha de los docentes reclamando mejores condiciones dignas de trabajo, mejores salarios, mejor infraestructura y por supuesto, becar a los que menos tienen”.

Latorre se formó en la Escuela Agropecuaria de la ciudad de Miramar. En Azul realizó el Profesorado de Geografía en el Instituto de Formación Docente y en Tandil la Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional del Centro.

La concejal de Unidad Ciudadana Alicia Almada se manifestó por Facebook: “Soy Alicia Almada y transité toda mi formación en la educación pública”, indicó.

Almada estudió y se graduó de Antropóloga Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de La Provincia de Buenos Aires (FACSO-UNICEN). “Inicié la carrera en 2002 y - en plena crisis económica y política nacional- ese fue el año en que más personas se inscribieron en la facultad desde su creación. Porque es una facultad regional que permite el acceso a la educación a personas que, de otra manera, no podrían cursar una carrera universitaria”, expresó.

Por su parte, el concejal del eseverrismo Eduardo Rodríguez dijo que “Argentina me dio la posibilidad de estudiar en la escuela pública”. Además, Rodríguez fue trabajador no-docente de la Facultad de Ingeniería y funcionario de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Centro.

Más allá de su experiencia personal señaló que lo que distingue a nuestro país “es su educación gratuita y laica que le ha dado oportunidades a los argentino y una gran movilidad social al país”.

En tanto, José Luis Arguiñena concejal de Cambiemos aseguró que “estoy a favor de la educación pública. Siempre estudié en escuelas públicas en todos los niveles”. Y recordó “la época de Menem” cuando se intentó privatizar las universidades: “Estaba estudiando en la Universidad Nacional de La Plata y nos movilizamos a Capital Federal”.

Por su parte Einar Iguerategui, también cuenta con una formación en instituciones educativas públicas. “Creo, confío y apoyo a la educación pública. Creo que en nuestro país es de excelencia”, afirmó.

Para Iguerategui la Universidad Pública más allá de la formación como profesionales “nos ayuda a formarnos como personas. Nos hace abrir la mente, conocer otras realidades y tener una mirada social de la realidad”, indicó.

Germán Aramburu, de Renovación Peronista afirmó que “soy producto de la educación pública” y aclaró que dos años del secundario los realizó en el Instituto Privado Monseñor César Cáneva porque le dieron “el pase” de la escuela pública. “Me parece que si algo distingue al país es la educación pública y gratuita. Me parece que está en el ADN de la argentina. Además la defensa trasciende a toda la sociedad”, aseguró el concejal.

Para María José González, concejal de Cambiemos la educación pública gratuita “es la base de toda Nación que se precie de justa”. Cree que “ofrece igualdad de oportunidades a toda la población y es la que ha dado grandes profesionales a nuestro país”.

González fue al Jardín Nº 902. Realizó sus estudios primarios y secundarios en la Escuela Normal y luego siguió sus estudios universitarios en la Universidad Católica de La Plata. “De la Escuela Normal de Olavarría”, respondía con orgullo cuando le preguntaban de qué colegio venía. Contó que su padre estudió en la Universidad Nacional de La Plata, pero en los años que cursó María José (1997-2002) “si no tenías suerte en el número, no cursabas. Ante ese panorama me anoté en la Católica”, contó.

Federico Aguilera de Unidad Ciudadana hizo toda su formación académica en instituciones educativas públicas: Escuela N° 8, Colegio Normal y el Instituto Superior de Formación Docente y T N° 156. Señaló que “apoyo la educación pública porque es un herramienta de inclusión, igualadora y liberadora”. Además aseguró que “da la posibilidad de ascenso social a todas las personas sin distinción de origen, clase social o credo, a los hijos de los trabajadores, tanto del obrero como del patrón, es la oportunidad de ingresar al mundo del conocimiento, de pensamiento crítico, de la superación personal y colectiva”. Por último resaltó que un país que no apoye la educación pública “no tiene futuro”.