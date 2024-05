Torneo Federal A: no fue una buena fecha para los olavarrienses

La 7° fecha de la tercera categoría del fútbol argentino se completó en el transcurso del fin de semana, pero fue para el olvido para los equipos con futbolistas surgidos en Olavarría ya que sólo ganó uno.

Tan solo Agustín Osinaga, Nadir Hadad y Diego San Julián, todos en tierras bahienses fueron los representantes olavarrienses en el Torneo Federal A completada una nueva fecha.

Por la Zona B, Club Ciudad de Bolívar perdió el invicto en Mendoza. Cayó 2 a 1 ante Huracán sin la presencia de Alfredo Troncoso que sintió una molestia física en la semana y no fue parte de la convocatoria.

Además, Camioneros postergó su duelo ante Sportivo Estudiantes de San Luis.

En la Zona A, por su parte, el único que logró festejar fue Deportivo Rincón que se impuso 1 a 0 a Santamarina en condición de local, pero no hubo participación local ya que no estuvieron ni Nicolás Di Bello ni Quimey Marín. Matías González y Nicolás Serantes aún no iniciaron sus labores en el nuevo cuerpo técnico del "aurinegro".

Olimpo, en condición de local, perdió 1 a 0 ante Germinal y si bien estuvieron los dos olavarrienses, el único que jugó fue Agustín Osinaga. Nadir Hadad permaneció en el banco de suplentes.

Por último, Círculo Deportivo igualó 1 a 1 ante Sansinena y dejó pasar la chance de acercarse a la cima de la tabla. Diego San Julián fue titular en el “Papero”, pero por una molestia en su isquiotibal se retiró a los 30´ y deberá someterse a estudios para confirmar la lesión.