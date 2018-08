Galli anunció un aumento por decreto del 18% retroactivo a mayo

El Intendente Municipal, Ezequiel Galli, anunció este viernes a las dos de la tarde, la decisión de aumentar por decreto el 18 por ciento retroactivo al mes de mayo y a cuenta de futuros aumentos a empleados municipales.

El Jefe Comunal estuvo acompañado por Gabriel Requena, director de personal, Luciano Blanco, secretario de Asuntos Legales, Diego Robbiani, secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, y Eugenia Bezzoni, secretaria de Economía y Hacienda.

El aumento anunciado por Galli se dio en el marco de la paritaria salarial que se lleva adelante entre el Gobierno Municipal y el Sindicato de Trabajadores Municipales que dirige José Stuppia.

Durante la conferencia manifestó que “el cierre del 31 de julio de corriente ejercicio y sin haber liquidado incrementos de sueldo, el porcentaje de gasto de personal sobre gastos corrientes asciende al 66, 6 % y este Municipio estima que dicha relación se mantendrá al cierre con la propuesta que ofrecemos. El porcentaje de gasto de personal se incrementaría a 3 puntos respecto al año 2017 y 5 con respecto a 2016”.

El Municipio realiza un esfuerzo enorme respecto a la propuesta ofrecida

Además enumeró otros conceptos adicionales que se liquidan anualmente, estos son, “la ayuda escolar, por encima del monto que otorga la Provincia, alcanzado en el último febrero a un monto de 3500 pesos por hijo, el Municipio puso 2.318 pesos por encima de lo que otorgó Provincia”.

En tanto, con lo que respecta a la bonificación presentismo anual, el Intendente dijo que “este año fue de 3.812 pesos y se estima sea mayor este año. Hemos propuesto un bono de fin de año de 6.500 pesos superando significativamente los 5000 otorgados el año pasado. Lo abonaremos en un solo pago”.

Luego citó: "Somos conscientes de nuestro presupuesto, de su ejecución, el cual controlamos continuamente. Debemos gestionar de manera más eficiente y responsable el dinero de todos los vecinos".

Con respecto a las categorías más bajas -de la 1 a la 4 – el intendente expresó: “No podemos aumentar una sola categoría y no al resto, porque de esa forma se achata el escalafón. Lógicamente que esto es lo que podemos dar de aumento, no lo que queremos dar. Todos queremos que las categorías bajas ganen más”.

“Estamos dentro un rango absolutamente razonable en lo que son otros Municipios de la provincia para un trabajo de 6 horas diarias o 30 semanales, estaríamos superando los 13 mil pesos de básico para la categoría 1”, sentenció.

Al culminar la conferencia destacó: “Estamos dispuestos a seguir sentándonos a la mesa pero siempre con respeto y cuidando la salud de los vecinos. No podemos hacer vista gorda de la quema de neumáticos en la puerta del Municipio, cuando se arruina el Palacio San Martín y se perjudica la salud de los vecinos, incluso tenemos un colegio al lado. No lo podemos permitir, la Justicia intervino y la Policía también”.