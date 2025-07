Cuenta regresiva para el estreno de “En el barro”, la serie spin off de “El Marginal” con María Becerra y Juana Molina

La plataforma de streaming Netflix confirmó la fecha de estreno de la esperada serie “En el barro”, ambientada en el universo del sistema penitenciario argentino, en una cárcel de mujeres. Spin off de “El marginal”, una de las figuras de la historia es Gladys Guerra, esposa de Mario Borges, personaje protagónico de la exitosa ficción previa, creada también por Sebastián Ortega.

Protagonizada por Ana Garibaldi y Valentina Zenere, saldrá al ruedo en todo el mundo el próximo 14 de agosto. En el elenco se encuentran Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez, Ana Rujas, Camila Peralta, Erika de Sautu Riestra, Martín Rodríguez, Silvina Sabater, Carla Pandolfi, Payuca, Tatu Glikman y debuta como actriz la cantante María Becerra.

Completan el reparto actores de renombre como Juan Gil Navarro, Justina Bustos y nada menos que Juana Molina. Como invitados, estarán Cecilia Rossetto y Gerardo Romano.

En el Barro relata la transformación de un grupo de reclusas que forjan un vínculo entre sí a partir de un hecho fortuito. Al igual que otras series del género, como la española Vis a Vis o la norteamericana Orange is the new black, retrata la adversa vida cotidiana dentro del régimen carcelario, peleando por derechos y beneficios, y resistiendo el avasallamiento de las diferentes “tribus” que manejan el cotidiano de la cárcel. (DIB)