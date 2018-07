Este miércoles por la mañana, el intendente municipal Ezequiel Galli junto a referentes de las instituciones Helen Keller, La Casa de Helen y “Un Día Nuevo” - organizaciones beneficiadas en 2018- dieron detalles sobre la Séptima edición de la Cena Anual Solidaria a realizarse el próximo 1 de diciembre en el Centro de Exposiciones Municipal (CEMO).

Por el Centro “Un día Nuevo” estuvieron presentes la coordinadora general María Sol Roselló y Ana Vega, por Helen Keller la directora Alejandra Vigneau, la vicedirectora Valeria Ostertag y el director de la Casa de Helen, Mauro Mac Intyre.

En diálogo con los medios, el intendente Ezequiel Galli comentó: “Estamos ante el lanzamiento de la Séptima Cena Anual Solidaria en conjunto con las dos instituciones que van a ser las beneficiarias para poder comenzar a vender las tarjetas. Vamos a tener para sortear el Toyota Ethios y el arenero y ya tenemos una camiseta de la selección Argentina firmada por los campeones del mundo del 86’ entre otras cosas a subastar. Aún no tenemos definida la banda que va a tocar ese día, lo estamos definiendo. Decidimos que este año no se pise con la Cena del Médico para que no coincidan. Esperamos que la gente y las empresas nos acompañen” explicó.

El costo de las tarjetas es de $2500 pesos y se podrán pagar desde julio y hasta en cinco cuotas

Desde el Centro “Un día Nuevo”, Ana Vega se refirió a las acciones de la organización: “Soy mamá. Un Día Nuevo es una de las últimas instituciones que se están formado en la Ciudad muy humildemente. Estamos en el barrio Lourdes con mucho sacrificio. Hace seis años que venimos remándola, golpeando puertas. Algunos nos escucharon, otros no. Para nosotros es un regalo esto, un gran avance – en referencia a la Cena Solidaria- . No tenemos sueldos y trabajamos muchísimo para solventarnos” comentó.

“El sueño es tener una combi o una camioneta, porque nuestros chicos son adultos que no tienen más nada. Somos papás grandes, con mucha presión. Es muy difícil este proyecto. Hacer un lugar para nuestros hijos y otros chicos como ellos es lo mejor que nos pasa en la vida. Me parece interesante que Olavarría sepa que existimos y que precisamos un lugar. La parálisis cerebral y los problemas neurológicos son patologías súper severas. Apostamos a tener el mejor lugar, siempre a pulmón y somos muy transparentes. Ahora por intermedio del Municipio tenemos profesores de educación física y uno de música. Yo tengo un hijo de 40 años que juega únicamente con el mentón y hay dignidad. Apostamos a que ellos la pasen lo mejor posible” detalló.

Desde Helen Keller, Alejandra Vigneau manifestó: “Estamos agradecidos por ser beneficiados con esta Cena y orgullosos de compartirlo con ‘Un Día Nuevo’ porque conocemos la lucha de Ana y de Sol. Lucha que nos pasaron nuestros papás- Helen Keller tiene ya 50 años- y cuando nos ponemos a charlar con ellas creemos que la lucha que hoy están iniciando fue la de nuestros papás” dijo.

“Somos una institución bien plantada que nos hizo poder conformar otra institución como Casa de Helen mediante una unidad académica y para sostener las actividades que se realizan en nuestra escuela” finalizó.

El director de la Casa de Helen Mauro Mac Intyre, en tanto, precisó: “Los chicos empiezan desde muy chicos y continúan durante mucho tiempo en la institución. Nuestra institución al ser muy joven por ahí requiere de una mayor ampliación para poder albergarlos a todos” afirmó.

Por último Valeria Ostertag, dio a conocer algunas de las necesidades de Helen Keller: “Tenemos una matrícula de 43 alumnos, todos hechos con necesidades educativas derivadas de una discapacidad intelectual y la idea es ir progresando, generando proyectos para brindar una calidad educativa acorde a ese proyecto. Es por eso que nuestro proyecto primordial para el próximo año es poder ampliar una sala que funciona en la institución y adquirir equipamiento tecnológico, mejorar el mobiliario. Son muchos los objetivos” concluyó.