La CGT no descartó otro paro general de acá a fin de año

Tras postergarse las elecciones de la CGT, Juan Carlos Schmid, uno de los integrantes del triunvirato de la central obrera –integrado por Carlos Acuña y Héctor Daer- , hizo referencia a la posibilidad de continuar en la conducción hasta el 2020 y no descartó la posibilidad de una nueva huelga general este año.

En referencia a un posible paro manifestaron "No sería una locura hablar de otro paro general antes de fin de año, no descartamos nada".

Por otro lado y luego de semanas sin definiciones, el consejo directivo de la central obrera ratificó este jueves postergar las elecciones internas y respaldar la continuidad del triunvirato integrado por Schmid (Dragado y Balizamiento), Carlos Acuña (Empleados de Estaciones de Servicio y Héctor Daer (Sanidad).

La decisión se tomó luego de una reunión que mantuvo el órgano directivo en la sede de Azopardo al 800, y la confirmó el secretario general de UDA, Sergio Romero.

Desde el año pasado, los sectores dirigidos por Pablo Moyano y Sergio Palazzo apuntaban a disputar la dirección de la CGT y exigen una mayor confrontación con el Gobierno nacional, por considerar que “impulsa un ajuste económico que afecta principalmente a los trabajadores”.

Sobre dicha interna, Schmid minimizó lo resuelto al señalar que "no es la primera vez que ratificamos al triunvirato" y precisó que el 22 de agosto "no se podía hacer el congreso" de delegados sindicales por no estar esa fecha "enmarcada" en el estatuto de la entidad.

Por lo pronto definieron que habrá una reunión de todos los secretarios generales a fines de agosto. "Ahí vamos a definir si se pone fecha a las elecciones o no y cómo seguimos hacia adelante", concluyó Schmid.