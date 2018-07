Prohíben la venta de una miel y medicamentos

En la jornada de este miércoles se informó que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de una miel, productos médicos, un insecticida y un rodenticida.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la disposición 6918/2018. El organismo impugnó el uso, distribución y venta de los siguientes productos, que no se encontraban inscriptos en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica. Se trata de:

-"CRYOTECH Kit de Vitrificación/ Contenido: Kit de vitrificación/ Paso 1 ES: Solución de equilibramiento. Paso 2 VS: Solución de Vitrificación/ Transportar a temperatura ambiente. Conservar a 2-8ºC/ Protocolo de trabajo en www.cryotechlab.com/ Precaución: Para uso exclusivo en laboratorio. No para diagnóstico / Reg. De Fabricantes 4678/73. Código FC-41", sin datos del titular responsable en la República Argentina".

-"CRYOTECH Kit de Vitrificación/ Contenido: Kit de vitrificación/ Paso 1 TS: Solución de descongelamiento. Paso 2 DS: Solución de disolución/ Paso 3 LS: Solución de lavado/ Transportar a temperatura ambiente. Conservar a 2-8ºC/ Protocolo de trabajo en www.cryotechlab.com/ Precaución: Para uso exclusivo en laboratorio. No para diagnóstico / Reg. De Fabricantes 4678/73. Reg. Decreto Ley 20425/73. Código FC-41", sin datos del titular responsable en la República Argentina".

Además, mediante la disposición 6919/2018, la autoridad reguladora estableció que no se podrán vender los productos que responden a las siguientes descripciones:

-"Sobre color dorado y blanco con leyendas en idioma inglés sobre el modo de uso y leyendas en idioma chino según declara el representante. Las leyendas en idioma inglés al dorso del sobre son las siguientes: "USE METHOD. Divide the powder into 3 or 4 parts and locate them on the place where Cockroaches are found. The total Cockroaches will be killed by infecting in three days after eating the powder. The significant effect can last three months. The powder has special efficacy to kill the Blattella germanica".

-"Sobre color amarillo y blanco con leyendas en inglés "Rodenticide. Manufacturer: Made in China".

-"Otro producto con leyendas enteramente en idioma chino. En inglés figura la siguiente leyenda: 'Powder Cockroach Killing Bait', por los fundamentos expuestos en el considerando".

Por otro lado, a través de la disposición 6920/2018 se prohibió la comercialización de la "Miel Pura, marca, El Picaflor, cosecha año 2018".

Por último, la ANMAT prohibió el uso y comercialización de todas las especialidades medicinales que contengan cantaxantina como Ingrediente Farmacéutico Activo (IFA), en todas sus formas farmacéuticas, concentraciones y presentaciones.