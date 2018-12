Coopelectric: “quienes quieran dejar de ser socios perderán beneficios”

Este martes, desde el Consejo Administrativo de la Cooperativa, emitieron un comunicado que responde a aquellos usuarios que quieren dejar de ser socios de la Cooperativa, situación sobre la que manifiestan que “no verán reflejadas en sus facturas variaciones en cuanto al costo de la prestación de los Servicios Eléctrico y Sanitario”.

Cabe mencionar, que la iniciativa surgió el pasado 26 de noviembre desde el POT "Por Olavarría Todos" que presentó un petitorio con unas 5 mil firmas en la Defensoría del Pueblo para dejar de ser socios de la Cooperativa.



Además manifiestan lo estipulado en el Estatuto Social y la normativa “que rige el accionar cooperativo”.



En el comunicado se detallan los distintos puntos a tener presentes aquellos usuarios que quieran dejar de ser socios, como por ejemplo las disposiciones estatutarias, reglamentarias y las resoluciones de las cooperativas, el abono que deberán costear (no asociados) por la habilitación de servicio, derecho de conexión, el pago de impuestos, tasas y contribuciones y los incrementos en las tarifas.



Finalmente deja en claro que los socios que quieran dejar de serlo “perderán beneficios tales como la posibilidad de ser representados a través del Cuerpo de Delegados de la entidad, adherirse a los Servicios Sociales (Velatorio, Inhumación y Cremación), financiar el costo de llaves térmicas y disyuntores al momento de solicitar una conexión del servicio Eléctrico, entre otros”.



A continuación el comunicado :

Ante las versiones que indican que los usuarios de Olavarría podrían dejar de ser socios de esta Cooperativa obteniendo de esa forma beneficios en cuanto al costo de los Servicios prestados, el Consejo de Administración de Coopelectric considera oportuno aclarar que el Estatuto Social y la normativa que rige el accionar cooperativo, establece entre otras cosas que:

-La prestación de servicios a terceros no asociados se hará una vez satisfechas las necesidades de los asociados o simultáneamente, a condición de que no incida en perjuicio de los asociados.



-Regirán para los no asociados las disposiciones estatutarias, reglamentarias y las resoluciones de las cooperativas relativas a la prestación de servicios para los asociados, sin perjuicio de los recargos y tarifas diferenciales que el Consejo de Administración pudiera establecer, los que en ningún caso podrán ser inferiores a los establecidos para los asociados.



-Los no asociados deberán abonar los importes que por habilitación de servicio, derechos de conexión, línea y potencia u otros conceptos similares, obligaciones que no podrán ser inferiores a las impuestas a los asociados, y serán exigidas aún cuando éstos no estuvieran sujetos a ellas. Los importes abonados por los no asociados por tales conceptos carecen de derecho a la devolución.



-Los no asociados están obligados al pago de impuestos, tasas y contribuciones que deba abonar la Cooperativa o en los que la entidad deba actuar como agente de retención, tanto en el orden nacional, provincial o municipal.



-Cuando la Cooperativa tenga establecida una tasa de capitalización en función de los servicios prestados, la tarifa que se aplique a los no asociados se incrementará en la proporción correspondiente.

De aquí se desprende que los socios que deseen dejar de serlo no verán reflejadas en sus facturas variaciones en cuanto al costo de la prestación de los Servicios Eléctrico y Sanitario. Incluso, perderán otros beneficios tales como la posibilidad de ser representados a través del Cuerpo de Delegados de la entidad, adherirse a los Servicios Sociales (Velatorio, Inhumación y Cremación), financiar el costo de llaves térmicas y disyuntores al momento de solicitar una conexión del servicio Eléctrico, entre otros.

Finalmente invitaron a aquellas personas que quieran asesorarse sobre esta cuestión a hacerlo en la sede Administrativa de Coopelectric, ubicada en Belgrano 2850,de lunes a viernes de 7:30 a 14:30 hs.