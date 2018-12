El orgullo de celebrar la disidencia: “Acá estamos y no nos vamos”

“Yo, reivindico mi derecho a ser un monstruo.

Ni varón ni mujer.

Ni XXI ni H_O”.

Alrededor de una mesa redonda, con telas de colores prolijamente dispuestas para formar la bandera del orgullo, están Alex, La Chicho Térez, Iván, Isaías y Samu. Nos encontramos en la Sociedad de Fomento Provincias Unidas para hablar de la Marcha Regional del Orgullo LGBTIQ+ que se realizará este sábado en nuestra ciudad.

La convocatoria está prevista a partir de las 15 en la Casa del Bicentenario. Allí habrá feria de artesanos y emprendedores, exposiciones, talleres y un festival para cerrar la jornada. En tanto a las 17 marcharán por el centro de la ciudad para visibilizar consignas y el reclamo de derechos.

Iván. Delgadísimo, pálido, no habló mucho durante la entrevista y cuando lo hizo contó sobre su crianza en Rauch, en una casa donde la homosexualidad y la transexualidad no se nombraban. Y lo que no se nombra, no existe.

Nosotros existimos, pero la gente hace la vista gorda o directamente nos niega. Existimos, estamos, somos y tenemos los mismos derechos como cualquier otra persona.

Para La Chicho Térez la marcha es “un evento donde nos celebramos como disidencia” y donde también se pide justicia “por las disidencias que ya no están”. Antejos de sol y camisa con colores brillantes. La Chicho habla y sus palabras se transforman en unicornios y gasas: “Nos apoderamos de un día para decirle NO a un montón de cosas”.

“Nos manifestamos orgulloses de ser seres no binaries. Está todo el tiempo esta cuestión de encasillar: si no sos una cosa, tenés que ser la otra, si o si, afirma La Chicho que concibe la lucha con espíritu de fiesta.

“No quiero más títulos que cargar.

No quiero más cargos ni casilleros a donde encajar

ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia”.

Isaías esperó su turno para desarrollar las consignas de la Marcha. Punto por punto explicó a una velocidad asombrosa las banderas que se levantarán. La marcha es fiesta y lucha. Y van Juntas.

Uno de los reclamos es sobre el cupo laboral trans. El Estado “tiene que ser el primero en dar respuestas. La provincia de Buenos Aires lo tiene pero la gobernadora María Eugenia Vidal lo tendría que haber reglamentado pero lo cajoneó y nos obliga a las localidades a tener que pelear una ordenanza a nivel local para que la ley provincial se cumpla”, señaló.

Habló de la necesidad de una reparación histórica y del reconocimiento de una identidad que tuvo y tiene un exterminio silencioso: “Te echan de tu casa, te echan de la escuela, te echan del sistema público de salud, te privan de decidir de qué vas a trabajar y terminas en una situación de prostitución más allá de que después las compañeras decidan ejercer o no el trabajo sexual”.

Sumó un dato alarmante: este año bajaron la expectativa de vida de los 40 a los 36 años... con una ley de identidad aprobada en el Congreso.

“Reivindico: mi derecho a ser un monstruo

¡Que otros sean lo Normal!

El Vaticano normal.

El Credo en dios y la virgísima Normal.

Los pastores y los rebaños de lo Normal.

El Honorable Congreso de las leyes de lo Normal.

el viejo Larousse de lo Normal”.

Alex delineó una noche que a veces no se deja ver o no se quiere ver o se oculta o se maquilla o distorsiona. También en esa noche anida la hipocresía mezclada con los peligros. “Cerraron los cabarets y lo único que hicieron fue tirarlas a la calle a que las maneje la policía y los empresarios corruptos”.

“Hay maricas dentro de la organización que ejercemos el trabajo sexual. Y también creemos que dentro de las posibilidades que nos da el capitalismo la elección que nosotros hacemos es super válida y si bien hay una lucha por la implementación del cupo laboral trans hay muchas compañeras que no se definen en situación de prostitución, sino que se definen como trabajadoras sexuales y es lo que les da de comer”, contó Alex.

Señaló condiciones laborales pésimas “porque no tenés una obra social, no tenes jubilación, la policía te persigue constantemente. Acá en Olavarría si querés laburar en la calle hay personas que manejan la zona, si te ven en la calle te sacan a patadas”.

También hablaron del odio, de los estereotipos y de la “preocupación” de muchas personas por saber qué es lo que pasa en sus camas.

Samu, escuchó toda la charla y como reflexionando en voz alta dijo: “Vamos a estar, existimos, estamos entre todos y no vamos a hacer nuestro mundo aparte. Estamos acá”. Somos. Todos somos.

“Veranearme, otoñarme, invernarme:

las hormonas,

las ideas,

las cachas,

y todo el alma

Amén”.

(de "POEMARIO TRANS PIRADO", por Susy Shock)