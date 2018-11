Adolescentes que defienden la ESI con pedidos (y glitter)

Un grupo de estudiantes de una escuela de Olavarría emitió un comunicado para repudiar la presencia de carteles del movimiento “Con mis hijos no te metas” dentro del establecimiento. Además exigieron un dictado correcto de la Ley y hablaron sobre la legalización del aborto.

En las últimas semanas se conoció en Olavarría la acción del movimiento “Con mis hijos no te metas” que se oponen a la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas.

Estudiantes del nivel secundario de la escuela Cristiana Evangélica de nuestra ciudad sacaron fotos de carteles de este movimiento colocados dentro del edificio y se manifestaron en contra de esta situación.

“Nos organizamos entre estudiantes de distintos años y armamos una carta para expresar nuestra queja ante los directivos. También difundimos por las redes sociales la foto del cartel de esa campaña, que llegó a muchas personas y hoy podemos decir ‘basta’”, afirmaron.

“Estamos cansados de que nos pisoteen, cansados de salir de dirección con las manos vacías o llorando, de que no se respete nuestra educación, tenemos derechos y ellos los tienen que respetar, es una LEY la cual no cumplen y queremos que se enteren realmente de lo que está pasando en esta institución”, expresó un grupo de estudiantes mediante un comunicado que hicieron llegar a Infoeme.

La licenciada Claudia Lajud indicó que “lo que implica la integralidad es desandar mucho de ese camino construido por la educación sexual desde esa perspectiva biologicista y empezar a abrir un camino que tenga que ver con los derechos fundamentalmente”. Este camino, para los estudiantes de ECEA incluye tratar de visibilizar sus sensaciones.

El comunicado continúa “al otro día de que se armó esta divulgación, dos estudiantes fueron llamadas a dirección y como siempre, nuestro director se defendió diciendo que no quería decir lo que decía ese cartel, que no se había informado de cómo era el movimiento de esa campaña”. Y agregaron: “queremos dejar en claro que imponen ideologías religiosas pero no aceptan las demás. Que respeten la libertad de expresión, que nos dejen ser. Nos queremos libres”.

Sobre este episodio fueron consultados tanto el director de la escuela como el área de inspección correspondiente. Sólo se obtuvo respuesta por parte de autoridades de educación que afirmaron estar trabajando el tema con la institución y que el cartel había sido retirado del establecimiento.

Los estudiantes además, indicaron que “hemos tenido conflictos con la escuela ya que la mayoría expresamos nuestra postura a favor de la legalización del aborto y lo manifestamos con los pañuelos verdes, obviamente de forma pacífica”.

Señalaron que “de alrededor de 180 estudiantes, 10 personas llevaban los pañuelos celestes que representan ‘salvemos las dos vidas’ pero únicamente los de pañuelo verde fuimos llamados para que nos los usemos, cosa que no hicimos”.