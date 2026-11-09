SILVANA MARIA DURANTE DE VIVACQUA (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 9 de noviembre de 2026 a los 63 años. Su esposo Eduardo Vivacqua. Sus hijos Rodrigo y Romina Vivacqua. Sus hijos políticos Daiana y Diego. Sus nietos Guadalupe, Gael, Enzo y Gino. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “C”. El velatorio comienza a las 9:00 y finaliza a las 16:00. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz. Día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Mariano Moreno, nacida en Olavarría. Jubilada Ama de Casa.