LUIS ALBERTO RAMIREZ (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 23 de septiembre de 2026 a los 73 años. Su esposa Elena Eulalia Gil; sus hijos Soledad Falabella, Lázaro Ramírez, Manuel Ramírez y Simón Ramírez; sus hijos políticos, sus nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "E", comienzo a las 13. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, jueves a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Durañona, nacido en Olavarría. Jubilado productor rural.