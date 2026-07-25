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 - 25 de Julio de 2026 | 22:07

NORMA HILDA GARCÍA VIUDA DE CHAMORRO (Q.E.P.D.)

 

Falleció en Olavarría el 25 de julio de 2026 a los 84 años. Su hija: Graciela Chamorro; sus nietos: Sebastian, Emanuel y Karen; sus bisnietos; sus hermanos: Alberto, Coca y Carlos Garcia y demás deudos  participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “B”, este domingo 26/7 de 8 a 12. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, lunes 27/7 a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Juan Martín de Pueyrredón, nacida en Olavarría. Jubilada y pensionada.

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